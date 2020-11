Corona beeinflusst mich in mehrerlei Hinsicht. In meinem Hauptberuf hat ein Umdenken und Umorientieren stattgefunden. Große Konzerte finden seit März nicht statt. Die Zeit nutzen wir seitdem, um uns zukunftsfähig aufzustellen und renovieren die Veranstaltungsräume. Weiterhin statten wir die Räumlichkeiten mit moderner Technik aus. Vorrangig bearbeiten wir aber das so genannte Tagesgeschäft, welches aktuell aus vielen Sitzungen, Prüfungen und weiteren notwendigen Veranstaltungen verschiedenster Arten besteht.

Der Unterhaltungsbetrieb findet natürlich nicht statt und die Tage sind geprägt von vielen Verschiebungen und täglichen Änderungen. Glücklicherweise konnte durch diese Maßnahmen und die hohen Überstundenkonten sowie Urlaubsansprüche aus den früheren Spielzeiten die Kurzarbeit für uns bisher verhindert werden. Die häufigen Änderungen und Neuerungen der Coronaschutzverordnung setzen wir immer sehr zeitnah um, damit wir den Kunden für ihre notwendigen Veranstaltungen Raum bieten können und um jederzeit ansprechbar zu sein.

Nebenberuflich habe ich einen Umsatzrückgang von nahezu 100 Prozent. Ich konnte in diesem Jahr noch im Bereich Studiotechnik und Festinstallation etwas Fuß fassen, das fängt aber natürlich nicht die vielen Veranstaltungen und Konzerte auf, die ich sonst technisch ausstatte. Kollegen aus der Branche trifft der komplette Umsatzeinbruch sehr viel heftiger. Durch die freien Wochenenden in diesem Jahr konnte ich im privaten Bereich Umbau- und Renovierungsarbeiten vornehmen, das war der kleine, positive Nebeneffekt.

Manuel Behle, verheiratet und wohnhaft in Kirchhundem, ist Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Haupterwerb in der Siegerlandhalle und betreibt nebenberuflich eine Firma für Veranstaltungstechnik.