Verkaufsoffener Sonntag in Lennestadt abgesagt

Die gesamte Diskussion um Verkaufsoffene Sonntage in Coronazeiten ist nun Schall und Rauch. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat nach einer Klage der Gewerkschaft Verdi per Eilverfahren entschieden: Die Läden in Nordrhein-Westfalen müssen an den Vorweihnachtssonntagen und am Sonntag nach Neujahr geschlossen bleiben. Damit fällt auch der einzige geplante Verkaufsoffene Sonntag im Kreis am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, in Lennestadt ins Wasser. Verdi befürchtete, dass die verkaufsoffenen Sonntag zu einem „Shopping-Event“ werden könnten und die Beschäftigten im Einzelhandel an sieben Tagen in der Woche einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt seien.

Kein Plan B

Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins in Lennestadt: „Wir bedauern das sehr, dass wir an diesem Sonntag nicht öffnen können.“ Theoretisch wäre es möglich, an einem Sonntag eine sogenannte Anlassveranstaltung durchzuführen, aber nur theoretisch, da Weihnachtsmärkte durch die Coronaschutzverordnung untersagt sind. Was das Argument Ansteckungsgefahr beim Einkauf im Einzelhandel angeht, sieht Baumhoff die Kleinstädte im negativen Fahrwasser der Ballungszentren. Das gelte auch für die Gastronomie. In ländlichen Bereichen würden Handel, Gastronomie und Bürger verantwortungsvoller mit der Situation umgehen, was in den Großstädten leider oft nicht der Fall sei.

Keine Aktionen am Samstag

Besondere Aktionen an den Samstagen vor Weihnachten sind in Lennestadt nicht geplant. Der Stadtmarketingverein verweist auf die Doppelbepunktungsaktion mit der „Schatzkarte“: An den vier Advent-Samstagen verdoppelt der Verein an diesen Tagen bei einem Einkauf mit dieser Karte die Bonuspunkte. Die Extra-Punkte werden automatisch in der Woche nach dem Einkauf auf den Schatzkarten gutgeschrieben.