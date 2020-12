Am frühen Mittwochmorgen sind ein Audi und ein Kleinbus in Bamenohl zusammengestoßen.

Unfall Verkehrsunfall in Bamenohl - B 236 komplett gesperrt

Bamenohl. Am frühen Mittwochmorgen sind ein Audi und ein Kleinbus auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Schreck in der Morgenstunde. Auf der B 236 in Bamenohl am Ortseingang Richtung Grevenbrück kam es heute morgen um kurz vor 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich war ein Audi mit einem Kleinbus zusammengestoßen.

Weil der Kleinbus mit sechs Personen besetzt war, gingen Polizei und Rettungskräfte von mehreren Verletzten aus. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall aber nur eine Person schwerer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Personen wurden ambulant behandelt und zunächst im Feuerwehrgerätehaus in Bamenohl betreut.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Nach derzeitiger Lage wollte der Kleinbus aus der Ortsmitte Bamenohl kommend nach links auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums abbiegen und übersah dort den ihm entgegenkommenden Audi, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sieben Feuerwehrfahrzeuge, 35 Einsatzkräfte

Ein Einsatz war laut Finnentrops Feuerwehrpressesprecher Tobias Hilgering die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften. Vor Ort waren ebenso Rettungswagen aus Attendorn, Lennestadt und Finnentrop sowie das Rote Kreuz mit einem Krankentransportwagen.

Die Aufräum-Arbeiten dauern an, die B 236 ist derzeit noch voll gesperrt.