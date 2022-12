Vernichtendes Erdbeben in Nepal - Hilfe aus dem Sauerland

Olpe/Schmallenberg. Aus privater Initiative, um nach einem Erdbeben spontan zu helfen, entstand ein Verein, der nun die Lebensumstände nachhaltig verbessert.

Es war im Jahr 2015, als ein vernichtendes Erdbeben in Nepal viele Menschen tötete und ungezählten ihre Heimat nahm. Viele nahmen Anteil am Schicksal der Menschen, die ihre Existenzgrundlage verloren hatten. Im Sauerland führte dies zu spontaner Hilfe: Johannes Grobbel aus Schmallenberg und Norbert Grobbel aus Griesemert sind beide eng mit dem südasiatischen Staat verbunden: Beide haben einst als Entwicklungshelfer dort gearbeitet, beide sprechen Nepalesisch und haben den Kontakt nach Nepal nie mehr aufgegeben. Johannes Börger ist sogar familiär eng mit Nepal verknüpft, lernte er doch hier seine Ehefrau Alka kennen und lieben.

Projekt ist auf Nachhaltigkeit angelegt

Aus spontaner Hilfe entstand ein Projekt, das auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Unter dem Dach der katholischen Kirche leitete Pfarrer Günter Eickelmann die Gründung eines Hilfsprojekts mit dem Namen „Lichtblick Nepal“ ein, ein Partnerverein mit Namen „Ujyalo Nepal“ gründete sich im Land selbst.

Aus der Idee, die Erdbebenfolgen zu lindern, wurde ein Hilfsprojekt, das die Lebenssituation der Menschen insgesamt und nachhaltig verbessern soll. „Wir arbeiten integriert in den Strukturen der Dörfer und Gemeinden und konzentrieren uns auf die Bereiche Schulbildung, Trinkwasser- und Medizinversorgung. Wir sind davon überzeugt, dass durch diese Maßnahmen nachhaltig eine Verbesserung der Lebens- und Erwerbschancen in Nepal bewirkt wird“, so Norbert Grobbel.

Wie nötig diese Arbeit ist, wurde ihm und Johannes Börger erst kürzlich wieder deutlich: durch die Fußball-Weltmeisterschaft und deren dunkle Seiten, unter anderem die Tatsache, dass viele der unter lebensbedrohlichen Umständen eingesetzten Wanderarbeiter in Katar aus Nepal stammten. Niemand heuere freiwillig für einen solchen Job an, so Grobbel, vielmehr sei es die Alternativlosigkeit – vor allem für die Unterschicht –, einen halbwegs gesicherten Arbeitsplatz in seiner Heimat Nepal zu erhalten.

Lehrerfortbildung bezahlt

2019 hatte die Förderung der Schulbildung im Vordergrund des Hilfsprojekts gestanden. Der Verein aus dem Sauerland förderte die Weiterbildung von Lehrerinnen, beschaffte Lernmittel und stattete die Klassenräume kindgerecht aus. Der Erfolg blieb nicht aus: „Eine Lehrerin berichtete, dass nun die kleinen Kinder gern in ihre Klassen kommen, und sich nicht wie zuvor lieber bei ihren großen Geschwistern in den höheren Klassen aufhalten“, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Der Verein "Nepal-Hilfe" hat sich nach dem akuten Einsatz nach dem Erdbeben 2015 nun der nachhaltigen Unterstützung der nepalesischen Bevölkerung verschrieben. Foto: Nepalhilfe

Im Jahr 2020 setzten sich die Helfer aus dem Sauerland gezielt für die medizinische Versorgung in den Bergregionen ein. Die staatlich vorgehaltenen Behandlungsstationen wurden mit ergänzenden Medikamenten versorgt und so ausgestattet, dass sie besseren Zugang zu Medizin haben.

Wasser muss getragen werden

Seit 2021 steht das Thema Trinkwasser nun ganz oben auf der Agenda: „In der Bergregion Nepals ist die Versorgung mit Trinkwasser vor allem während der Trockenzeit kritisch und wird durch die Auswirkungen des Klimawandels weiter verschärft“, heißt es im Bericht des Vereins. Das Wasser müsse vielfach mühsam aus tiefergelegenen Quellen zu den Häusern getragen werden. „Aufgrund dieser Mangellage verlassen zahlreiche Familien ihr kleines Anwesen in den Dörfern und ziehen in die nächstgelegene Stadt und arbeiten als Tagelöhner in Ziegeleien oder auf Baustellen. Die Kinder verlieren den Anschluss in der Schule“ und begännen ebenfalls als Tagelöhner auf dem Bau oder verließen später Nepal in Richtung Indien oder die arabischen Staaten. „Vor diesem Hintergrund haben sich in einzelnen Dörfern in der Region Phanchkhal die Dorfbewohner zusammengetan und mit Hilfe der Gemeindeverwaltung und unserem Partnerverein Ujyalo Nepal die Errichtung einer gemeinsamen Wasserversorgung zur Gemeinschaftsaufgabe gemacht.“ Die Sauerländer prüften die Umsetzung technisch und halfen bei der Gründung eines Wasserbeschaffungsverbandes. Dabei erhält jeder Haushalt eine Zapfstelle mit eigenem Zähler. Dieses System erzeuge einen Schneeballeffekt in den umliegenden Dörfern.

Für das Jahr 2023 hat der Verein die Unterstützung weiterer sechs Dörfer mit 665 Haushalten im Kavre-Distrikt bei der Errichtung von Trinkwassersystemen geplant. „Mit nur 40 Euro Kostenzuschuss pro Haushalt konnten wir zurückliegend mehr als 1200 Haushalte mit fließendem Wasser versorgen“, so Norbert Grobbel.

