Verschmutzte Wege

Wer die Fichtenreste als Brennholz nutzen möchte, kann sich an die Waldgenossen des Kreises Olpe wenden. Das Holz kann selbst aufgearbeitet oder auch am Weg gerückt in Drei-Meter-Stücken von den Vorständen erworben werden.

Thomas Kramarz vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW appelliert an die Bürger, Verständnis für die Waldbauern aufzubringen. „Durch unsere Arbeit werden Straßen und Waldwecke mitunter dreckig. Aber das lässt sich nun mal nicht verhindern.“