Verschwörungstheorien im Kreis Olpe: „Wir müssen kämpfen“

Kreis Olpe. Verschwörungstheorien rund um den Ukraine-Krieg sind auch im Kreis Olpe angekommen. Dem gilt es etwas entgegenzusetzen. Ein Kommentar.

Verschwörungstheorien sind gefährlich. Sie sind ein Angriff auf unseren Rechtsstaat. Es ist verstörend zu lesen, wenn Menschen aus der Mitte der Gesellschaft jegliches Vertrauen verloren haben. In die Wissenschaft, in die Politik, ins System. Aus dieser Ablehnung heraus haben sie sich ein eigenes Konstrukt gebaut. Fernab von Fakten und belegbaren Argumenten. Es könnte fast traurig sein, wenn es nicht so bedrohlich wäre.

Wer einen Kriegsverbrecher als Befreiungsheld feiert und Butscha als inszeniertes Schauspiel deklariert, ist ideologisch verblendet. Die Gedanken sind frei. Meinungen sind frei. Aber was, wenn aus diesen Überzeugungen plötzlich Taten werden? Wenn aus einer ablehnenden Haltung Gewalt wächst? Körperliche Gewalt?

Dass diese Verschwörungsmythen auch im Kreis Olpe herumschwirren, zeigt, dass auch wir kämpfen müssen. Wir müssen aufklären, zurechtweisen. Jeden Tag. Für unsere Demokratie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe