Symbolbild: In Gerlingen wollten Unbekannte in ein Haus einsteigen.

Blaulicht Versuchter Einbruch in Gerlingen: Hinweise an die Polizei

Gerlingen. In der Eichhagenstraße haben Unbekannte versucht, in ein Haus einzusteigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag zwischen 16 und 21 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichhagenstraße in Gerlingen. Die unbekannten Täter versuchten über das Dach in das Haus zu gelangen, was jedoch misslang. Durch die Tat wurden Teile der Außenfassade beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.