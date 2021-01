VHS Kreis Olpe: Wer ab sofort die Volkshochschule leitet

Kreis Olpe Die VHS des Kreises Olpe leitet ab jetzt Dr. Lars Kaminski. Wer er ist und was er bisher in seinem beruflichen Leben gemacht hat:

Die Volkshochschule des Kreises Olpe hat einen neuen Leiter. Als Nachfolger von Jochen Voß, der Ende 2020 in Ruhestand ging, wird Dr. Lars Kaminski die organisatorische und pädagogische Leitung der VHS übernehmen. Landrat Theo Melcher hieß den neuen Mitarbeiter im Kreishaus herzlich willkommen.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Dr. Lars Kaminski (Jahrgang 1979) stammt aus Mönchengladbach. Nach dem Abitur studierte an der Universität Münster Deutsche Philologie (Germanistik), Philosophie und Musikwissenschaft. Den anschließenden Promotionsstudiengang schloss er 2009 mit dem Dr. phil. ab. Nach Unterrichtstätigkeit an mehreren Schulen wechselte er 2012 als Leiter des Bildungszentrums Gorheim in Sigmaringen und Weiterbildungsreferent der Erzdiözese Freiburg in die Erwachsenenbildung.

Kreis Olpe: Landrat Theo Melcher freut sich auf Zusammenarbeit mit neuem VHS-Leiter

„Als Leiter der VHS des Kreises Olpe habe ich nun eine neue Herausforderung gefunden, die mich reizt und die ich mit Engagement und Kreativität angehen möchte“, erklärte Lars Kaminski. „Und ich freue mich, meinen Lebensmittelpunkt mit meiner Familie wieder in NRW zu haben“, ergänzte der verheiratete Vater einer Tochter.

+++ Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe lesen Sie auf wp.de/olpe +++

Landrat Theo Melcher ist sicher, eine gute Wahl getroffen zu haben. „Ich freue mich auf eine gute, bereichernde Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Kaminski. Ich bin zuversichtlich, dass er die Weiterbildungseinrichtung des Kreises mit neuen Akzenten erfolgreich weiterentwickeln wird.“