VIA aus Olpe übernimmt Schrichten GmbH aus Schmallenberg

Kreis Olpe. Die VIA-Beteiligungsgesellschaft löst die Nachfolgeregelung der Schrichten GmbH aus Schmallenberg.

Bereits mit den Beteiligungen an der Prototec GmbH in Attendorn (wir berichteten) sowie des im November 2020 neu hinzugewonnen Startup conveo GmbH aus Lennestadt konnte die VIA Beteiligungsgesellschaft zwei Unternehmen aus der Region in ihren Kreis aufnehmen. Jetzt hat die Via-Familie erneut Zuwachs bekommen: Seit September zählt auch die Schrichten GmbH Kunststoff-Technik zum Portfolio von VIA. „Wir sind mit dem bisherigen Engagement unserer Beteiligungs-Gesellschaft sehr zufrieden“, sagt Prokuristin Dr. Hanni Koch im Gespräch mit unserer Redaktion. Gerade in den für viele Unternehmen nicht immer einfachen Corona-Zeiten stünden strategische Entscheidungen wie eine Unternehmensnachfolge eher hinten an. Trotzdem sei es gelungen, die erfolgreiche Nachfolgelösung eines mittelständischen Unternehmens in der Region Südwestfalen umzusetzen.

90 Mio. Bauteile pro Jahr

Die Schrichten GmbH Kunststoff-Technik ist seit vielen Jahren Spezialist für die Entwicklung sowie Herstellung von technischen Kunststoff- und Hybridbauteilen. Pro Jahr verlassen ca. 90 Millionen Bauteile die vollautomatischen Fertigungsanlagen und finden ihren Weg zu Kunden in Europa, Asien und Amerika. Dabei umfasst das Leistungsportfolio Bauteile für Premiumfahrzeuge von Daimler, BMW oder Porsche bis hin zu Tesla oder Lucid. Aber auch für Industriekunden aus den Bereichen Maschinenbau und Elektronik entwickelt Schrichten projektbezogene Baugruppen mit dem Fokus auf High-Tech Kunststoffen und auf innovativen Verarbeitungs- sowie Produktionsprozessen.

Das nun bereits in der zweiten Generation geführte Unternehmen beschäftigt derzeitig über 70 Mitarbeiter. Mit der VIA-Übernahme, so Koch weiter, ergäben sich vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Beteiligungsgesellschaften „attraktive Synergien innerhalb des Portfolios der VIA Beteiligung.“ Das Startup conveo sei „ein innovativer Anbieter für individuelle Lösungen in der Roboter- und Automatisierungstechnik.“

Gründer und Geschäftsführer der conveo GmbH: Jan Cordes und Felix Geuecke (von links) Foto: Via Beteiligung

Der bereits große Kundenstamm bestehe zu einem großen Teil aus kunststoffverarbeitenden Unternehmen, die mit maßgeschneiderten Lösungen von conveo die Automatisierung realisierten.

Gründer des Startup sind Jan Cordes und Felix Geuecke.

Spannende Potenziale

Auch Torsten Wolschendorf, geschäftsführender Gesellschafter des 3D-Druck Dienstleisters Prototec sieht spannende Potenziale in der Erweiterung des VIA Portfolios mit der Schrichten GmbH.

Hintergrund: Die VIA Beteiligung wurde im September 2018 gegründet. Die Gesellschaft hilft unter anderem bei der mitunter schwierigen Frage der Unternehmensnachfolge und übernimmt bis zu 100 Prozent der Geschäftsanteile von Gesellschaften, um diese dauerhaft in ihrer Entwicklung zu stärken und ihren Fortbestand in der Region zu sichern. Ein Verkauf der Unternehmen ist nicht vorgesehen.

VIA Beteiligung hat nicht nur Unternehmen der Automobilindustrie im Blick, sondern alle Industrie- und Technologiefirmen.

