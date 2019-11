Die Turmbläser Antonia von Twickel, Julian Sieler, Magnus Rinscheid und Eric Thöne sorgten beim Eintreffen der Geladenen, die anlässlich des Benefizempfangs von „Lazos de Amistad – Bänder der Freundschaft“ am Sonntagabend ins Schloss Bamenohl kamen, mit ihrer Trompetenmusik gleich für eine heimelige Atmosphäre. Im Schloss selbst war alles festlich hergerichtet und Hausherr Hanno Freiherr von Plettenberg eröffnete den im Zeichen der guten Sache stehenden Abend mit der Feststellung: „Diese Haus ist vor 650 Jahren für so eine Veranstaltung gemacht worden.“

Vorsitzender Alexander Sieler machte in seiner Eröffnungsansprache deutlich, dass die Beziehungen zu diesem Projekt sehr vielfältig sein können. So waren Wohltäter als auch interessierte Bürger aus dem Kreis gekommen, ebenso Vertreter von Institutionen politischer, gesellschaftlicher und kirchlicher Art. Die Idee, Studierenden in Kolumbien zu helfen, reifte in Alexander Sieler im Jahre 2011 bei einem Aufenthalt von Bogotá (Kolumbien). Am Sonntag sagte er: „In acht Jahren hat sich unser Netzwerk, der gegenseitigen Unterstützung, nicht schnell, aber stetig entwickelt.“

Gegründet im Attendorner Pfarrheim

Unter den Gekommenen waren die beiden Schirmherren, Weihbischof em. Manfred Grothe und der Europaabgeordneten Dr. Peter Liese (MdEP). Aber auch der Landtagsabgeordnete Jochen Ritter (MdL) und die Bürgermeister Dietmar Heß (Finnentrop) und Christian Pospischil (Attendorn) machten unter anderem ihre Aufwartung. Dass beide Bürgermeister gekommen waren, hat auch damit zu tun, dass das Projekt seinen Sitz und die größte Lobby in Finnentrop hat. Interessanterweise wurde der Verein aber damals im Attendorner Pfarrheim gegründet, klärte Alexander Sieler auf. Bischof Grothe lobte in seinem Grußwort das Partnerschaftsprojekt von Jugendlichen und Erwachsenen, das reiche Frucht und Segen gibt. Der kirchliche Würdenträger schätzt die gegenseitige Begegnung auf Augenhöhe, die von den zwei Gruppe aus Kolumbien und Deutschland gepflegt wird. Den Verantwortlichen und Mitgliedern des wohltätigen Vereins machte Bischof Grote deutlich, dass das „Erbrachte und gelebte Solidarität niemals einseitig ist“.

Bildung und Ausbildung machen stark, sind zukunftsweisend und der nachhaltige Weg, so der Paderborner Weihbischof. „Wir sind Brüder im Geiste“, stellte sich der heimische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese den Kolumbien-Wohltätern vor. Er selbst hatte vor 27 Jahren mit Freunden den Verein Esperanza gegründet, der sich dem Bau von Schulen in Guatemala verschrieben hat und somit schon vielen Kindern eine Startchance fürs Leben gegeben hat. Liese zeigte sich von dem Projekt „Bänder der Freundschaft“ beeindruckt und bestärkte die Mitglieder, in dem, was sie machen. „Durch die Flüchtlingskrise 2015 haben wir noch einmal besonders gemerkt, dass stärker helfen vor Ort besonders wichtig ist“, so der Europaabgeordnete.

Musik kommt nicht zu kurz

Zum Benefizempfang gehörte auch eine Video-Grußbotschaft von den Freunden aus Kolumbien. Im festlichen Ambiente des Schlosses kam aber auch die Musik nicht zu kurz. Für musikalische Beiträge sorgte der kolumbianische Opernsänger Christian Ramirez und die portugiesische Pianistin Barbara Sáda Costa.