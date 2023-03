Volksbank-Geldautomat – Das ist der neue Standort in Meggen

Der gemeinsame Geldautomaten von Volksbank und Sparkasse befindet sich nun an dem bisherigen Standort des Geldautomaten der Sparkasse an der Meggener Straße.

Meggen. Die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem und die Volksbank Sauerland bündeln ihre SB-Services. Gemeinsamer Geldautomat in Meggen.

Zum 31. März werden die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem und die Volksbank Sauerland ihre SB-Services am Standort Meggen bündeln. Im bisherigen SB-Point der Sparkasse, in der Meggener Straße 50, werden die beiden Finanzinstitute einen gemeinsamen Geldautomaten betreiben. Intention ist es, wie bereits an mehreren Kooperationsstandorten im Kreis Olpe, auch dort die Bargeldversorgung zu sichern und dabei die Betriebskosten im Rahmen zu halten. Der Geldautomat der Volksbank in der Albrecht-Dürer-Straße 8, wird zum 31. März außer Betrieb genommen.

Der parallele Betrieb der SB-Angebote war angesichts steigender Nutzungsquoten im Online-Banking und der zunehmenden Nutzung bargeldloser Zahlungen für beide Häuser nicht mehr wirtschaftlich zu gewährleisten. Ziel der Kooperation zwischen Sparkasse und Volksbank ist es, die Bargeldversorgung für die Kundinnen und Kunden vor Ort weiterhin zu gewährleisten.

