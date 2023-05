Volksliedersingen in Drolshagen feiert 10-Jähriges

Das 10-jährige Jubiläum des Volksliedersingens feiert der "Mann mit der Klampfe", Karl-Richard Heipel (78), der auch am Mittwoch, 10. Mai, wieder in den Brunnensaal des Drolshagener Heimathauses (18 Uhr) einlädt. An seiner Seite Ehefrau und Mitstreiterin Marianne, die von Beginn an dabei ist.