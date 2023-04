Vollsperrung auf B 55: Chaos im Veischedetal geht weiter

Ein Lkw mit rumänischem Kennzeichen versucht am Dienstagmorgen vor der Baustellenabsperrung in Bilstein rückwärts in die schmale Auffahrt zur Burg Bilstein zurückzustechen, um zu drehen, was misslingt. Ein zweiter Lastwagen wartet bereits.

Bilstein. Schwere Lkw versuchen wegen mangelhafter Beschilderung durch die Baustelle auf der B 55 in Bilstein zu kommen und müssen aufwendig zurückfahren.

Das erwartete Verkehrschaos in Verbindung mit der Vollsperrung auf der B 55 geht in die zweite Runde. Am Dienstagmorgen begann das Tiefbauunternehmen am Ortsausgang Bilstein Richtung Kirchveischede unter Vollsperrung den Asphaltbelag abzufräsen. Und es dauerte nicht lange, bis die ersten 40-Tonner- Lkw vor der Absperrung strandeten. Einige versuchten mit ihren schweren Aufliegern rückwärts in den engen Von-Gevore-Weg, die Auffahrt zur Burg Bilstein, zurückzustechen, was aber nicht gelang. Sie müssen dann rückwärts in Richtung Ortsmitte zurück schieben und behindern dadurch den innerörtlichen und den Anliegerverkehr.

Die Wegweiser zur Autobahn auf der B 55 in Bilstein sind zum Start des zweiten Bauabschnitts nicht abgeklebt worden. Es gibt am Dienstagmorgen auch keine Baken, sondern nur ein kleines Durchfahrt verboten-Schild, das kaum jemanden abhält bis zur Baustelle weiterzufahren. Foto: Volker Eberts

Andere Fahrzeuge nutzen den Platz vorm Feuerwehrhaus als Drehscheibe. Offenbar sehen sich die lokalen Verkehrs- und Ordnungsbehörden trotz des Chaos in der letzten Woche in Kirchveischede nicht genötigt, die unzureichende und zum Teil falsche Beschilderung anzupassen. Sämtliche Wegweiser zur Autobahn auf der B 55 in Bilstein wurden nicht überklebt, nur ein Minischild „Durchfahrt verboten“ - Baustelle“ soll den Verkehr auf eine Vollsperrung hinweisen.

