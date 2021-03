Bei einem Unfall in Attendorn ist ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Polizei Von Auto überrollt: Unfallopfer in Attendorn in Lebensgefahr

Attendorn. Bei einem Unfall in Attendorn wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Er geriet wohl aus Leichtsinn unter ein Auto.

Auf dem Parkplatz Mühlwiese in Attendorn ist ein junger Mann am Donnerstagabend unter ein Auto geraten. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert werden musste. Drei weitere Unfallbeteiligte standen unter Schock.

Nach ersten Erkenntnissen saßen vier junge Männer in einem Auto, drei weitere auf der Motorhaube, als der Fahrer nach dessen Angaben gegenüber der Polizei langsam losfuhr. Der später Schwerstverletzte fiel von der Motorhaube und geriet mittig unter das Auto. Mit hydraulischem Gerät wurde er von der Feuerwehr befreit.

Insgesamt war die Feuerwehr Attendorn mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle. Auch der Rettungsdienst war mit vier Wagen im Einsatz, darüber hinaus wurden ein Notarzt, die Polizei und mehrere Notfall-Seelsorger alarmiert.

Weitere Details zu den Hintergründen des Unfalls wurden am Abend noch nicht bekannt.