Von Heggen nach Valencia: Andrea Metz vertreibt Orangen

Orangen und Mandarinen sind eine süße Versuchung im Winter. Das weiß auch Andrea Metz. Die gebürtige Heggerin kann seit zwei Jahren die Nachfrage nach frischen Orangen und Mandarinen stillen. Sie ist nach Valencia ausgewandert und betreibt dort mit ihrer Familie eine Obstplantage.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, beschreibt die heute 35-Jährige ihren Eindruck, als sie mit gerade einmal 19 Jahren zum ersten Mal nach Valencia kommt. Im Rahmen ihrer Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin kam sie in die Stadt zu einem Auslandspraktikum bei Kemmerich Ibérica. „Ich habe zwar in Deutschland meine Ausbildung beendet, aber für mich war klar, ich gehe nach Spanien.“

Gesagt, getan. Mit einer Freundin gründete sie eine WG in Valencia, hängt dort eine Ausbildung als Industriekauffrau dran und studiert schließlich noch BWL. „Zwischenzeitlich habe ich zweimal einen beruflichen Abstecher in die Niederlande gemacht, doch Valencia und Spanien gehört mein Herz.“

Erst Holland, dann Spanien

2015 lernte sie ihren zukünftigen Mann Nacho kennen, natürlich einen Spanier. „Wir lebten erst in den Niederlanden. Doch 2018 sind wir zurück nach Valencia gegangen.“ Auslöser war Großvater Gabriel. Der hatte 1957 beschlossen, den Anbau von Orangen und Mandarinen auf den geerbten Ländereien seiner Frau Guillermina aufzunehmen. Mit Fleiß, Arbeit, Sorgfalt und Wissen schaffte er ein Produkt, was mit seiner Qualität überzeugt. Doch Opa Gabriel ist nun 98 Jahre alt. Ein Nachfolger muss her.

Das Team von Valencitrus: Schwager Matteo, Mitarbeiter Rahhal, Opa Gabriel, Andrea Metz mit Tochter Lena und Mann Nacho (v.l.). Foto: Privat

„Mein Mann und ich haben schließlich überlegt, ob wir uns das vorstellen können und auch zutrauen“. Es wird gerechnet: „Da macht sich mein BWL-Studium wirklich bezahlt“. Es wird überlegt: „Es war nicht schwer, sich wieder für ein Leben in Valencia zu entscheiden“ und schließlich wagt es die junge Familie, zu er auch die 14 Monate alte Lena gehört, den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit.

Ernten, sobald bestellt wird

Neben der Vermarktung in Spanien kam natürlich eine Ladung frisch geernteter Orangen und Mandarinen in Heggen an. „Meiner Mutter Brigitte und meiner Schwester Carina wurden die Südfrüchte im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand gerissen“, lacht Andrea Metz. Verständlich, denn die Orangen und Mandarinen haben so gar nichts mit den Früchten aus den Supermärkten gemeinsam, weder im Aussehen noch im Geschmack.

Versandkosten sind im Preis enthalten Unter www.valencitrus.com kann man die Orangen und Mandarinen bestellen. Es gibt verschiedene Abnahmemengen. Die Versandkosten sind im Preis enthalten. Die Bezahlung erfolgt per PayPal, Kartenzahlung oder Banküberweisung.

„Wir ernten die Früchte immer dann, wenn eine Bestellungen eingeht. Auf diese Weise können wir die Orangen oder Mandarinen auswählen, die ihren richtigen Reifepunkt erreicht haben und somit die unverwechselbare Süße einer guten saisonalen Frucht garantieren. Unsere Orangen und Mandarinen werden geliefert, wie sie vom Baum gepflückt werden, ohne in Kühlhäusern fertig zu reifen oder poliert zu werden.“

Variable Liefermengen

Das heißt in der Praxis: eine Bestellung wird am Sonntag geerntet und am Montag verschickt. Nach drei bis fünf Tagen ist sie beim Verbraucher. „Unser Motto ist, vom Baum auf Deinen Tisch und das Versprechen halten wir auch.“ Rund 150 werden pro Woche bearbeitet. Die Liefermengen sind variabel. „Wir liefern Mandarinen von November bis Ende Januar und Orangen von November bis Ende April. Das hängt von den Sorten ab.“

Der Kundenstamm wächst unaufhaltsam. „Wir leben von der Mundpropaganda. Wer einmal die Früchte gekostet hat, bestellt wieder bei uns“, freut sich die Jungunternehmerin. Für die Zukunft wollen sie ihr Angebot noch erweitern. „Wir könnten uns vorstellen, auch andere saisonale Obstsorten wie Kakis, Pfirsiche oder Melonen anzubieten. Aber das ist noch Zukunftsmusik.“ Auch eine Genossenschaft mit anderen Obstbauern kann sich Andrea Metz vorstellen. Sie weiß: „Es ist nur wichtig, dass die Qualität stimmt und das Produkt zu uns passt.“