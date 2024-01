Vorfahrt in Drolshagen genommen: Unfall auf der Kreuzung

Drolshagen Für eine vierköpfige Familie und einen 57-Autofahrer endete der Unfall am Samstagabend zum Glück nur mit leichten Verletzungen. Das war passiert.

Fünf zum Glück nur leichtverletzte Personen sind Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in Drolshagen: Gegen 18:40 Uhr beabsichtigte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, der mit seiner Ehefrau (23 Jahre) und seinen beiden Kindern (2 und 5 Jahre) unterwegs war, im Kreuzungsbereich der Gerberstraße/Benolper Straße in Drolshagen die Gerberstraße weiter zu befahren und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Infolgedessen geriet das Auto des 33-Jährigen ins Schleudern und kam auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Alle anwesenden Personen wurden leicht verletzt. Die Familie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

