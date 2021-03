An dem Sprinter entstand bei dem Unfall in Wenden ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Polizei Vorfahrt missachtet: Mann (45) bei Unfall in Wenden verletzt

Wenden. Der Fahrer eines Transporters nahm einem Autofahrer (45) in Wenden-Gerlingen die Vorfahrt. Beim Zusammenprall wurde der 45-Jährige verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Wenden-Gerlingen ist ein 45 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch verletzt worden. Ein 51-Jähriger bog nach Angaben der Polizei Olpe gegen 7.20 Uhr mit seinem Transporter von der Straße Auf dem Ohl nach links auf die Koblenzer Straße ab. Dabei nahm er dem 45-Jährigen, der auf der Koblenzer Straße die Vorfahrt, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.

Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.

