Vorsicht beim Onlinekauf: Polizei Olpe warnt vor Betrügern

Online-Käufe müssen gerade in der Vorweihnachtszeit kritisch betrachtet werden. Es sind vermehrt Betrüger unterwegs.

Kreis Olpe. Allein am Wochenende meldeten drei Personen der Polizei Olpe Betrugsfälle beim Onlinekauf. Gerade vor Weihnachten gilt Vorsicht.

In der Vorweihnachtszeit und durch Corona bedingt kaufen viele Menschen derzeit Ware und Geschenke online ein. Egal ob bei verschiedenen Online-Shops, in Sozialen Netzwerken oder auf Verkaufsplattformen wie eBay oder eBay-Kleinanzeigen - viele wollen ein Schnäppchen machen oder auf unkomplizierte Art Geschenke einkaufen.

Doch gerade beim Online-Shopping ist es wichtig, vorsichtig zu sein. Am vergangenen Wochenende meldeten alleine drei Personen der Polizei Olpe, dass sie über eBay-Kleinanzeigen hochwertige Baukastensets der Firma „Lego“ erworben, den Kaufpreis überwiesen, aber keine Ware erhalten haben. In allen drei Fällen wurden die Geschädigten in Höhe von mehreren hundert Euro betrogen.

Wie diese Fälle zeigen: Das Geld ist erstmal weg, die Geschenke beziehungsweis die Einkäufe aber nicht vorhanden. Daher gibt die Polizei Tipps, wie Bürger sicher online einkaufen können und nicht auf Betrüger oder Fake-Shops reinfallen.

