Vorsicht im Supermarkt: Taschendiebe im Kreis Olpe

Attendorn/Finnentrop. In Attendorn und Finnentrop haben Diebe Menschen die Geldbörse aus Handtasche oder Jackentasche geklaut. Polizei gibt Tipps zum Schutz.

Gleich zwei Taschendiebstähle sind der Polizei Olpe am Donnerstag, 16. Dezember, gemeldet worden. In dem ersten Fall stahl eine unbekannte Person zwischen 8.30 Uhr und 9.15 Uhr einer 45-Jährigen beim Einkaufen in einem Attendorner Supermarkt in der Straße „Auf der Tränke“ das Portemonnaie aus der geöffneten Handtasche. Diese hatte die Geschädigte in einem Einkaufswagen platziert. In dem zweiten Fall stahl eine unbekannte Person gegen 13.30 Uhr einem 71-Jährigen, ebenfalls während des Einkaufens, in einem Supermarkt in der Bamenohler Straße in Finnentrop die Geldbörse aus der äußeren Jackentasche.

+++ Unfall auf der A45: Falschfahrer verpasst Abfahrt und wendet +++

In beiden Fällen waren in den Portemonnaies Ausweisdokumente, Bargeld und Geldkarten enthalten. Die Polizei schrieb entsprechende Anzeigen und schrieb die gestohlenen Dokumente zur Fahndung aus. Der Diebstahl der Geldbörse beziehungsweise der Handtasche ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet auch viel Geld. In der Regel geht die Polizei davon aus, dass Kosten von rund 240 Euro auf die Betroffenen zukommen. Zudem dauert die Neubeschaffung lange und eventuelle Erinnerungen, wie Bilder, sind auch weg.

Erhebliche Konsequenzen

Häufig sind Taschendiebe dort unterwegs, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht. Das geschieht oft in Supermärkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen, Flughäfen, in Fußgängerzonen, in Diskotheken und Gaststätten, bei Messen und Märkten sowie auf Volksfesten. Zwar geht die Anzahl an Taschendiebstählen zurück, nichtsdestotrotz - jede Tat ist eine zu viel, da sie mit erheblichen Konsequenzen für die Opfer verbunden ist.

+++ Geständnis hilf Drogendealern aus Finnentrop vor Gericht +++

Folgende Tipps gibt die Polizei, damit die eigene Geldbörse bestmöglich geschützt ist: Wertsachen und Dokumente sollten stets in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung getragen werden. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. Handtaschen werden am besten stets verschlossen unter dem Armgeklemmt getragen. Zudem sollte die Geldbörse oder die Tasche immer im eigenen Blickfeld sein und nicht in einem Einkaufswagen oder einem Korb für jeden sichtbar platziert werden. Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene die Polizeiverständigen, Geld- und Kreditkarten sperren lassen und Anzeigeerstatten. Sinnvoll ist es auch, vorab die Daten der Geldkarten(Kontonummer/IBAN bzw. Bankleitzahl/BIC) zu notieren und an einem sicheren Ort zu hinterlegen. Bei den PIN-Codes rät die Polizei, diese am besten auswendig zu lernen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe