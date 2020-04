Auch am Tag danach haben Feuerwehrleute und Helfer alle Hände voll zu tun. Der Pressesprecher der Feuerwehr Wenden, Christopher Quast, klärt über den aktuellen Stand der Dinge auf.

Brandursache Waldbrand in Wenden wohl durch weggeworfene Kippe ausgelöst

Wenden. Eine weggeworfene Zigarettenkippe könnte den großen Waldbrand bei Wenden verursacht haben. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei aus.

Der große Waldbrand, der in der Nacht von Montag auf Dienstag im Wendener Land wütete, ist offenbar durch fahrlässigen Umgang mit brennenden oder glimmenden Gegenständen ausgelöst worden. Die Polizei hält eine fahrlässig entsorgte Zigarettenkippe für eine mögliche Ursache, wie sie am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärte. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht.

Der Brand nordwestlich der Ortschaft Rothemühle war am Montag gegen 21.45 Uhr gemeldet worden. Bereits zuvor hatten Zeugen Brandgeruch aus dem Waldgebiet wahrgenommen, so dass die Polizei davon ausgeht, dass es zunächst einen Schwelbrand gab, der durch den Wind dann zu einem offenen Feuer entfacht wurde.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit weist die Polizei darauf hin, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein. Angaben über die Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.