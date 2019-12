Waldenburger Bucht Attendorn: Angler missachten Schonzeit

Es ist zurzeit verboten, Seeforellen zu angeln. Dennoch gibt es vereinzelt Angler, die sich nicht dran halten. Sehr zum Ärger des Ruhrverbandes. Kürzlich erreichte das Wasserwirtschaftsunternehmen, dessen Aufgabe es auch ist, den heimischen Fischbestand zu erhalten und zu hegen, der Hinweis, dass im Bereich der Waldenburger Bucht in Attendorn die gesetzlich vorgeschriebene Schonzeit teilweise nicht eingehalten wird. „Wir möchten eine weitere Schädigung des Fischbestandes nicht länger hinnehmen“, heißt es seitens des Ruhrverbandes. Unsere Zeitung hat mit Markus Kühlmann, Gruppenleiter Fischwirtschaft und Fischökologie, gesprochen. Welche Konsequenzen kann ein solches Fehlverhalten haben?

Es geht um Nachhaltigkeit

Die Seeforelle ist der große Räuber unter den Forellen. Zur Fortpflanzung zieht der Fisch in seichtere Gewässer und legt dort seine Eier ab. So auch in der Waldenburger Bucht in Attendorn. Deswegen gilt vom 20. Oktober bis zum 15. März ein absolutes Angelverbot. „Der Fisch muss mindestens einmal im Leben die Möglichkeit bekommen, sich zu vermehren“, erklärt Kühlmann. „Es geht immer um Nachhaltigkeit. Es wird nur so viel Fisch entnommen, wie nachwächst.“

Die Seeforelle stammt ursprünglich aus dem Voralpenraum. Vor vielen Jahren wurde sie in der Region eingebürgert, kommt hier im Lister- und Biggesee, im Möhne-, Henne-, Sorpe-, Versesee vor. Eine Seeforelle an den Haken zu bekommen, ist für jeden Angler etwas Besonderes. Schließlich hält sich der Fisch vor allem dicht am Grund auf, um dort zu rauben. Dementsprechend einfacher ist es, den Fisch zu erwischen, wenn er sich während der Laichzeit in seichten Gewässern aufhält. „Die Angler sind in der Regel sehr gewissenhaft“, betont Kühlmann ausdrücklich. „Es handelt sich lediglich um eine kleine Minderheit, um einzelne Personen, die sich nicht an die Schonzeit halten. Der Bestand im Biggesee hat bundesweit einen hervorragenden Ruf.“

Doch was wird der Ruhrverband nun gegen die Missachtung der Schonzeit tun? Markus Kühlmann erklärt, dass die Fischereiaufseher nun ihre Kontrollen intensivieren werden. Das sind vom Kreis Olpe bestellte und ernannte Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, die ehrenamtlich aktiv sind. „Das funktioniert wirklich gut“, betont Kühlmann. „Am Lister- und Biggesee sind knapp 20 Fischereiaufseher regelmäßig unterwegs.“

Konsequenzen angekündigt

Sollte es trotz der Mahnung und Kontrollen zu weiteren Schonzeit-Vergehen kommen, wird der Ruhrverband jedoch handeln. Neben Ordnungswidrigkeitsanzeigen und einem Entzug der Angellizenz müssen Angler mit einem Hausverbot rechnen. „In letzter Konsequenz würde uns nichts anderes übrig bleiben, als dieses Gebiet für AnglerInnen während der Forellenschonzeit zu sperren“, kündigt der Ruhrverband in einem Post in den sozialen Medien an. „Wir appellieren daher an die Vernunft aller Anglerinnen und Angler, die Schonzeit zu respektieren, um den Bestand nicht weiter zu gefährden. Nur so kann gewährleistet werden, dass einem unbeschwerten Angelvergnügen auch im kommenden Jahr nichts mehr im Wege steht.“