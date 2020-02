Wall-Center: Ralf Warias (FDP) warnt vor weiterem Debakel

Kreis Olpe CDU liegt Parkplatznutzung am Herzen

Einstimmig beschloss der Rat eine Änderung des Flächennutzungsplans zur Umwandlung einer Mischbaufläche in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel. So kann nun eine frühzeitige öffentliche Beteiligung starten. Die CDU-Fraktion trug diesen Beschluss zwar mit, gab der Verwaltung aber noch ein paar Klärungsaufgaben an die Hand. So fragte Fraktionschef Wolfgang Teipel u.a.: „Besteht nun Rechtssicherheit hinsichtlich der Flächennutzungsplanänderung unter Beachtung des Auswirkungskonzeptes?“

Zudem liegt der Union die Parkplatznutzung im neuen Wall-Center am Herzen. Bürger sollten auch nach Geschäftsschluss noch die Möglichkeit haben, das Parkhaus, wo rund 160 Parkplätze entstehen, zu nutzen. Darüber hinaus solle die Verwaltung mit dem Investor nochmal darüber sprechen, ob es nicht möglich sei, Wohnungen in das Einkaufszentrum zu integrieren.