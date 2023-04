Wann der Christopher Street Day 2023 in Olpe stattfindet

Olpe. Der Christopher Street Day Verein Olpe setzt sich für die Rechte queerer Jugendlicher ein. Auch 2023 soll es wieder ein CSD-Wochenende geben.

Ein queerer Aktionstag für Jugendliche, Aufklärung am Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit am 17. Mai, ein eigenes CSD-Magazin und natürlich wieder ein OlperCSD-Wochenende: Das alles sind die Ziele, die sich der CSD Olpe e.V. für das Jahr 2023 gesteckt hat und über die am vergangenen Donnerstag in der Mitgliederversammlung berichtet wurde.

Das CSD-Wochenende findet in diesem Jahr vom 16. bis 18 Juni statt und soll freitags zum zweiten Mal mit einer Party im Gewölbekeller des Goldenen Löwens eingeläutet werden. Am CSD-Samstag (17.06.23) wird es erneut ein “Queer Cinema” im JAC in Attendorn geben. Das große Finale bildet am 18. Juni die Demonstration mit anschließendem Bühnenprogramm auf dem Olper Marktplatz.

„Wir wollen mehr in die Jugendarbeit investieren. Auch queere Jugendliche brauchen eine Stimme in unserer Region!”, so der Vorstand des Vereins. Um zukünftig mehr Kapazitäten zu haben, dieses Vorhaben stärker zu verfolgen, hat die Mitgliederversammlung speziell hierfür einen Beiratsposten „Queere Jugendarbeit” eingerichtet und Maya Feldmann mit dieser Aufgabe betraut.

Im Amt bestätigt

Bei den Vorstandswahlen wurden der 1. Vorsitzende Lars Dietz und Schriftführer Georg Schulte in ihren Ämtern bestätigt. Wer mehr über den aktuellen Planungsstand zu den Aktionen des Vereins erfahren möchte, kommt zum nächsten Info/Orga-Treffen am 11. Mai 2023 um 19 Uhr im DRK Mehrgenerationenhaus. Weitere Informationen auf der Website www.csd-olpe.de und auf Instagram.

