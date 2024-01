„Warme“ Freizeittipps für frostiges Wochenende im Kreis Olpe

Kreis Olpe Am Wochenende bleibt es kalt im Kreis Olpe. Für Frostbeulen haben wir vier Tipps, bei denen es garantiert warm wird. Ist etwas für Sie dabei?

Es bleibt frostig und kalt am Wochenende im Kreis Olpe. Wer allerdings keine Lust auf Draußen-Aktivitäten im Wintermantel samt Schaal und Handschuhen hat, dem liefern wir an dieser Stelle wieder vier Indoor-Freizeit-Tipps. Vielleicht ist etwas für Sie und Ihre Liebsten dabei.

Mein Tipp für Sie

Der Ski-Club Fretter lädt am Samstag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr in die örtliche Schützenhalle zum 59. Ski-Ball ein. Passend zum Thema verwandelt sich die Schützenhalle in einen Après-Ski-Tempel der Superlative, heißt es in einer Einladung. Die Gastgeber sorgen für ausreichend Speis und Trank und auch musikalisch geht es Samstagabend mit der Band „In Between“ hoch her. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Lesen Sie hier:

Mal was anderes

Der Aero Club Attendorn lädt am Sonntag, 14. Januar, zur „Indoor – Flugshow“ zwischen 10 und 17 Uhr in die Rundturnhalle ein. Mit sogenannten „Slowflyern“ und kleinen Helikoptern sowie Gleitschirmen und kleineren Multikoptern kann die ganze Sparte des Modell- und 3D-Kunstflugs „Indoor“ geflogen werden, heißt es in der Einladung. Hauptaugenmerk soll an diesem Tag den Kindern und Jugendlichen gelten, die Kleinen sollen Gleiter basteln, die in die Luft entlassen werden. Kinder und Jugendliche finden übrigens eine kostenlose Vereinsmitgliedschaft. Ein Modellflugsimulator steht ebenfalls zur Verfügung. Der Eintritt sowie die Parkplätze an der Rundturnhalle sind kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Für die Kleinen

Zum 21. Mal lädt die Karnevals-Gesellschaft Bilstein (KGB) am Sonntag, 14. Januar, zum Kinder- und Jugendgardetreffen in die Freiheit-Bilstein-Halle in Bilstein ein. Mehr als 700 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren zeigen auf der Bühne der Bilsteiner Schützenhalle ihre neuesten Show- und Gardetänze. Einlass ist bereits ab 8.30 Uhr, los geht es um 9.11 Uhr. Bis etwa 17 Uhr geht es dann Schlag auf Schlag. Für das leibliche Wohl, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die erwachsene Fangemeinde, hat die KG Bilstein in bewährter Manier gesorgt. Durch die Unterstützung des Stadtmarketings der Stadt Lennestadt und weiterer Sponsoren kann die KGB wieder leckere Snacks und Getränke zu familienfreundlichen Preisen anbieten. Der Eintritt für alle erwachsenen „Schaulustigen“ beträgt 5 Euro, Kinder sind frei.

Sporthighlight der Woche

Zwei hochkarätige Hallenfußballturniere steigen am Samstag und Sonntag im Kreis Olpe. Im Schulzentrum Wenden wird der Gemeindemeister ermittelt, in der Sporthalle Aufm Ohl in Meggen der Champion von Lennestadt. Beiden Turnieren geht jeweils am Freitag ein Wettkampf der Reservemannschaften voraus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe