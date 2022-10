Rahrbachtal, Benolpe und Hofolpe: Bakterien im Trinkwasser

Wasser marsch in einem Wasserhochbehälter. In Rahrbach gibt es offenbar technische Probleme.

Kirchhundem. Ein technischer Defekt im Hochbehälter Rahrbach hat das Trinkwasser im Rahrbachtal und in Benolpe und Hofolpe verunreinigt.

Die Gemeinde Kirchhundem und die Kreiswasserwerke Olpe haben am Freitag Morgen die Bewohner des Rahrbachtales sowie die in Hofolpe und Benolpe darüber informiert, dass es offenbar einen technischen Defekt im Wasser-Hochbehälter Rahrbach der Kreiswerke Olpe gibt, der zu einer bakteriellen Wasserverunreinigung geführt hat. Betroffen sind die Dörfer Welschen Ennest, Rahrbach, Kruberg, Benolpe und Hofolpe. Zusammen also rund 3530 Einwohner.

Verunreinigung im Trinkwasser: Bürgermeister Jarosz zur aktuellen Sachlage

Wie Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz auf Anfrage unserer Redaktion vor wenigen Minuten bestätigt, sind seitens der Gemeinde sofort alle Informationsmöglichkeiten genutzt worden, um die betroffenen Bürger zu alarmieren: „Wir haben, nachdem wir darüber informiert worden sind, alle verfügbaren sozialen Medien genutzt, um die Nachricht zu verbreiten, Pressemitteilungen werden folgen.“

+++ Lesen Sie auch: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum verunreinigten Trinkwasser in Kirchhundem +++

Jarosz versicherte, dass außer den genannten fünf Dörfern keine weiteren betroffen seien. Zum aktuellen Sachstand teilte er mit: „Wir haben festgestellt, dass es im Trinkwasser für den genannten Bereich eine Verkeimung gibt, die zurückzuverfolgen ist bis zum Hochbehälter in Rahrbach, der von den Kreiswasserwerken Olpe betrieben wird. Wir befinden uns in der Abstimmung mit den Kreiswasserwerken und sind auf Fehlersuche. Zudem wird bereits Desinfektion zugefügt, um die Verkeimung einzudämmen. Um allerletzte Sicherheit gewährleisten zu können, haben wir darüber hinaus ein Abkochgebot erteilt, in Abstimmung mit den KWO und dem Gesundheitsamt. Wir gehen hier kein Risiko ein. Das Abkochgebot bleibt solange bestehen, bis wir die Trinkwasserqualität zu 100 Prozent gewährleisten können. Da werden laufend Proben gezogen, und sobald Entwarnung gegeben werden kann, werden wir umgehend informieren.“

Verunreinigung: Wasser nur abgekocht trinken!

Die Gemeinde teilt unter anderem über facebook mit, es gebe „bakterielle Verunreinigungen“. Wörtlich heißt es weiter: „Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen des Gesundheitsamtes: Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht! Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen. Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser. Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir informieren Sie, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist. Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter.“

+++ Lesen Sie auch: Das sagt der Bürgermeister zum verunreinigten Trinkwasser in Kirchhundem +++

Falls Bürger Fragen hätten, sollten sie sich an die Gemeindewerke Kirchhundem wenden, Tel.: 02723/409-92.

Eine Kammer außer Betrieb genommen

Der Kreis Olpe teilte am frühen Nachmittag bezüglich der Ursache mit: „Eine Kammer des Hochbehälters, die das Problem verursacht haben könnte – dies wird noch ausgewertet – wurde außer Betrieb genommen und wird nun von Fachpersonal untersucht. Die Wasserversorgung wird über eine andere Kammer sichergestellt und das Problem schnellmöglich behoben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe