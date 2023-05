Warum Berni Junge aus Wenden der „verrückteste“ BVB-Fan ist

Berni Junge, Wendsches Urgestein, gehört zu den wohl fußballverrücktesten Fans von Borussia Dortmund. Anlässlich des bevorstehenden Herzschlagfinales erzählt er, was er alles schon mit seinem Herzens-Club erlebt hat. In seiner Almhütte am Blockhaus veranstaltet er am Wochenende eine große Aktion für alle Fußballfans.