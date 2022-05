Warum der Bundespräsident Dietmar Meeser ausgezeichnet hat

Olpe. Die Gründung des Hospizvereins in Altenhundem und das Begleiten gleich mehrerer Bankenfusionen sind nur einige Stationen seines Engagements.

Für sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement hat Dietmar Meeser am Dienstag aus der Hand von Landrat Theo Melcher das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Kirchhundemer verliehen hat. Die Laudatio hielt Unternehmer Walter Mennekes, als Vertreter seiner Heimatgemeinde war stellv. Bürgermeister Michael Hartmann ins Olper Kreishaus gekommen.

Meeser, inzwischen 74 Jahre alt und Ruheständler, war ab 1976 Rechtsanwalt und ab 1980 Notar in einer Partnerkanzlei in Altenhundem. In den 1960er-Jahren gründete er die Junge Union in der Gemeinde Kirchhundem und war deren Vorsitzender. Seit 50 Jahren ist er Mitglied der CDU und seit über 45 Jahren kommunalpolitisch äußerst aktiv. „Viele Jahre war er Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Kirchhundem und Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Kirchhundem, zu dem damals acht Ortsverbände als Untergliederungen gehörten“, heißt es in der Laudatio. Zudem war er zunächst Mitglied des Rates der Gemeinde Kirchhundem und Vorsitzender der CDU-Fraktion, von 1979 bis 1984 zudem stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Strukturförderungsgesellschaft Olpe. Von 1989 bis zum Ende der abgelaufenen Wahlperiode im September 2020 war Dietmar Meeser Kreistagsmitglied und als solches ab 1999 21 Jahre lang stellvertretender Landrat.

Im Betriebsausschuss der Kreiswasserwerke engagierte er sich ebenso wie im Polizeibeirat. Bis zum heutigen Tage seit seiner aktiven Spielzeit in den 1960er-Jahren ist er Mitglied des FC Kirchhundem. „Bis zum heutigen Tage steht Herr Meeser jederzeit für die Interessen des Ortes ein und ist auch für den Fußballverein FC Kirchhundem ein allseits geschätzter Ansprechpartner. Mit seinem herausragenden Fachwissen hat Herr Meeser den Verein unterstützt und in dessen Sinne und im Interesse der Gemeinde Kirchhundem begleitet“, so die Laudatio.

Hospizverein mitgegründet

Prägend ist er auch als Gründungsmitglied des Hospizvereins St. Elisabeth seit 1990 und seitdem auch Mitglied des Beirats tätig. Ehrenamtlich tätig war er außerdem sechs Jahre lang im Aufsichtsrat der damaligen Raiffeisen-Warengenossenschaft Kirchhundem. Als Aufsichtsratsvorsitzender wirkte er maßgeblich bei der Fusion mit der Raiffeisen Schmallenberg-Eslohe zur Raiffeisen Sauerland mit. Im Anschluss wurde Herr Meeser deren Aufsichtsratsvorsitzender bis 2013.

Darüber hinaus hat sich Dietmar Meeser intensiv für die Belange der Volksbank Bigge-Lenne eingesetzt. Fast zehn Jahre lang war er ehrenamtliches Mitglied des Aufsichtsrates, ab 2010 als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Dabei war er als Mitgestalter und strategischer Partner bei den Fusionen mit den Volksbanken Schmallenberg (2009), Medebach (2010) und Grevenbrück im Jahr 2014. Von 2011 bis 2015 war er zudem Mitglied des Kuratoriums der im Jahr 2000 gegründeten Volksbank Hundem-Lenne-Stiftung (seit 2012 Volksbank Bigge-Lenne-Stiftung) sowie im Wirtschafts- und Kreditausschuss der Bank vertreten, bis er 2015 aus diesem Ehrenamt aus Altersgründen ausschied. Ihm wurde im selben Jahr die Ehrenurkunde des Rheinisch-Westfälischen-Genossenschaftsverbands überreicht.

Den Rhein-Weser-Turm erhalten

Weiterhin fand Erwähnung, dass Dietmar Meeser 2001 als Mitinitiator, Gründungsmitglied und Versammlungsleiter bei der Gründung des Vereins „Freunde und Förderer des Rhein-Weser-Turms“ aktiv mitgewirkt hat und immer noch mitwirkt. „Ohne die Initiative von Dietmar Meeser und seinen Einsatz als stellvertretender Landrat des Kreises Olpe für dieses Vorhaben, wäre der Rhein-Weser-Turm als Wahrzeichen der Gemeinde Kirchhundem und Touristenmagnet im Kreis Olpe heute nicht mehr existent“, heißt es dazu in der Laudatio. Zusätzlich unterstützt und engagiert er sich seit 2002 im Lions Club Lennestadt für die Unterstützung verschiedener sozialer und bildungspolitischer Einrichtungen bzw. Projekte. Ebenfalls stark engagiert hat sich Herr Meeser am Gymnasium der Stadt Lennestadt für die Ehemaligenarbeit. 1992 wurde er zum neuen Vorsitzenden des Ehemaligenvereins gewählt, dieses Amt hat er bis 2000 ausgefüllt. Meeser selbst dankte seiner Ehefrau Rita und seinen Kindern Simone und Christian, die ihm das Engagement überhaupt erst ermöglicht hätten, daher sei das Verdienstkreuz als Auszeichnung der ganzen Familie zu verstehen.

