Was ist los im Kreis Olpe? Fünf tolle Ideen fürs Wochenende

Kreis Olpe. Ob Kirmes oder Musical: Am Wochenende ist wieder viel los im Kreis Olpe. Hier finden Sie die schönsten Unternehmungen für die ganze Familie.

Endlich kommt das Sommerwetter zurück. Naja, zumindest vorsichtig. Damit kommen auch Wetterfühlige auf ihre Kosten, die zum Wochenende einen Ausflug ins Freie planen. Sie brauchen noch Inspiration für das bevorstehende Wochenende? Wir haben hier unsere Tipps rund um den Kreis Olpe zusammengestellt.

Mein Tipp für Sie

Sie ist viel zu prominent, um an dieser Stelle nicht genannt zu werden: Die Wendener Kirmes ist los! Offizieller Start ist am Samstag um 15 Uhr, wenn Bürgermeister Bernd Clemens den Fassanstich übernimmt. Am Sonntag lädt der Musikverein Hünsborn ab 9.15 Uhr zum morgendlichen Auftakt. Nach einem Ruhetag am Montag folgt am Dienstag dann die Tierschau. Ab 9 Uhr beginnen die Prämierungen, gefolgt von der Präsentation der preisgekrönten Vierbeiner und einem Festessen um 13 Uhr.

Viel Spaß für wenig Geld

Mit dem Musical „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ startet am Freitag die Lennestädter Kulturwoche. Die Premiere ist bereits ausverkauft, für die Aufführungen am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) auf dem Marktplatz in Altenhundem gibt es allerdings noch Karten. Schüler des Gymnasiums der Stadt Lennestadt werden die Geschichte von Clément Mathieu erzählen, der in einem französischen Internat für schwererziehbare Kinder arbeitet und dem es gelingt, durch die Musik alle Widerstände seiner Vorgesetzten zu brechen. Tickets sind im WieWoWatt in Lennestadt erhältlich.

Für die Kleinen

Mit „Biene Maja“ wird am Sonntag ein Klassiker der Kinderliteratur auf die Freilichtbühne Freudenberg gebracht. Auf ihrer Entdeckungsreise trifft Biene Maja auf die Bewohner der großen Wiese, die mal mehr und mal weniger begeistert sind von ihrer neugierigen Art. Die Veranstalter versprechen eine Abenteuerreise mit aufwendigen Kostümen und einer tollen Kulisse. Los geht es um 15 Uhr. Tickets für Kinder bis 14 Jahren gibt es ab 7,50 Euro, Tickets für Erwachsene ab 12,50 Euro.

Mal was anderes

Improvisation, Mut, Spaß und etwas Nervenkitzel: Beim „Pecha Kucha Karaoke“ ist das Publikum der Star. Vortragswillige lassen sich unter Vorgabe eines Themas von insgesamt 20 Bildern überraschen, die jeweils 20 Sekunden zu sehen sind. So kann ein witziges Spontan-Referat entstehen. Am Ende wird per Applaus abgestimmt, wer den Hauptpreis mit nach Hause nimmt. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 18 bis 20 Uhr, auf dem Neumarkt in Köln. Eintritt ist frei.

Sporthighlight der Woche

Mit dem Fußball im Kreis Olpe verhält es sich wie mit einer Ketchup-Flasche: Lange kommt wenig raus, dann aber schießt ein echter Schwall hervor. Dieser Moment ist im Heimatfußball gekommen, da ertönt der Anpfiff zur Saison 2023/24. Und bereits am Freitagabend rappelt es gehörig. Allein in der Fußball-Bezirksliga 5 sind drei Kreisderbys angesetzt – in Altenhof, Schönau und Rüblinghausen. Und in der Landesliga deren zwei. Die haben es in sich: Attendorn empfängt Olpe, Gerlingen den Aufsteiger Ottfingen.

