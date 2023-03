Nach einem Wasserrohrbuch am Grafweg muss die Leitung erneuert werden.

Rohrbruch Wasserrohrbruch: Grafweg in Attendorn ist zurzeit gesperrt

Attendorn. Eine alte Wasserleitung hat den Geist aufgegeben und muss an diesem Freitagnachmittag repariert werden. Straße für Autos ist deswegen gesperrt.

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs einer alten Leitung in der Attendorner Straße „Grafweg“ auf Höhe der Hausnummer 22 kommt es aktuell zu einer Vollsperrung in diesem Bereich. Die Bigge Energie ist vor Ort und repariert den Schaden. Das Ende der Arbeiten kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, sie werden sich aber mutmaßlich bis in den späten Nachmittag ziehen.

Der Bereich sollte nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden. Die Umleitung ist nicht ausgeschildert und erfolgt über die angrenzenden Straßen. Kurios: Erst vor wenigen Tagen musste die Bigge Energie vor der Gaststätte „Zum Öhlchen“ wenige Meter entfernt ebenfalls einen Wasserrohrbruch beheben – einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen gibt es aber wohl nicht.

