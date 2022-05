Weg zwischen Altenkleusheim und Neuenkleusheim gesperrt

Olpe. Der Verbindungsweg zwischen Altenkleusheim und Neuenkleusheim wird zeitweise gesperrt - auch für Fußgänger und Radfahrer.

Von Montag, 16. Mai, bis Mittwoch, 18. Mai, wird der Verbindungsweg zwischen Altenkleusheim und Neuenkleusheim aufgrund von Sanierungsmaßnahmen jeweils in der Zeit von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr vollständig gesperrt. Für die Dauer der täglichen Arbeiten ist die Strecke, die vom Bremer Stück in Altenkleusheim bis zur Kleusheimer Steinmicke in Neuenkleusheim führt, auch für Radfahrer und Fußgänger nicht zugänglich.

Die Kreisstadt Olpe bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die notwendige Baumaßnahme und die dadurch entstehenden Einschränkungen.

