Weg zwischen Altenkleusheim und Neuenkleusheim wird gesperrt

Olpe Der Verbindungsweg zwischen Altenkleusheim (Bremer Stück) und Neuenkleusheim (Kleusheimer Steinmicke) wird für einen gewissen Zeitraum gesperrt.

Aufgrund von Glasfaserarbeiten bleibt der Verbindungsweg zwischen Altenkleusheim (Bremer Stück) und Neuenkleusheim (Kleusheimer Steinmicke) von Montag, 29. Januar 2024, bis voraussichtlich Freitag, 09. Februar2024, voll gesperrt. Das teilt die Stadt Olpe in einer Pressemitteilung mit. In diesem Zeitraum wird im Spülbohrverfahren ein Glasfaserkabel verlegt. Bedingt durch die eingesetzten Maschinen muss die Strecke auch in der Nacht gesperrt bleiben.

