Verena Hanses in ihrem weihnachtlich dekorierten Keller in Finnentrop-Schönholthausen. In ihrer neuen Annahmestelle können bis zum 13. November Flyer sowie Boxen zum Befüllen abgeholt und liebevoll gepackte Schuhkarton-Geschenke abgegeben werden.

Finnentrop. Verena Hanses hat eine Annahmestelle für „Weihnachten im Schuhkarton“ eröffnet – für die 46-Jährige mehr als nur eine Herzensangelegenheit.

Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, verrät Verena Hanses. Die 46-Jährige aus Schönholthausen eröffnet in diesem Jahr erstmals eine Annahmestelle für „Weihnachten im Schuhkarton“. Sie sei daher sehr gespannt, wie die Finnentroper das Angebot annehmen. Hanses selbst ist durch den Kindergarten „Arche Noah“, den ihre älteste Tochter besucht, zum ersten Mal auf die Aktion aufmerksam geworden. „Die Idee hat mich von Anfang an begeistert und nun habe ich die Zeit und die Möglichkeit, selbst mehr aktiv zu werden. So kam ich auf die Idee, Annahmestelle zu werden“, freut sich die Mutter von drei Kindern. Das christliche Hilfsprojekt bereitet schon seit 25 Jahren osteuropäischen Kindern in Not eine besondere Weihnachtsfreude.

Riesige Motivation

Das motiviert auch Verena Hanses: „An Weihnachten im Schuhkarton begeistert mich vor allem die Idee, Kindern aus benachteiligten Ländern eine Freude zu bereiten. Kindern, deren vielleicht einziges Weihnachtsgeschenk ein liebevoll gepackter Schuhkarton ist“, bringt die gelernte Diplom-Sozialarbeiterin zum Ausdruck und ergänzt: „Es ist praktisch gelebte christliche Nächstenliebe. Und jeder, der mitmacht, sorgt für ein Paar strahlende Augen und ein breites Lächeln bei einem Kind.“

Nachdem Flyer und Plakate bei ihr eintrafen, startete sie richtig durch. „Zwei Grundschulen verteilen nach den Ferien die Flyer an die Kinder. Und vielleicht kann ich noch weitere Schulen dazu gewinnen“, berichtet sie von ihrem Einsatz. Außerdem wolle sie die Kindergärten der Reihe nach abtelefonieren. Bei ihr zu Hause können Interessierte weitere Flyer bekommen sowie liebevoll gepackte Schuhkarton-Geschenke abgeben.

Mitmachen ist ganz einfach: In einen beklebten Schuhkarton einen bunten Mix aus Spielzeug, Kuscheltier, Kleidung, Hygieneartikeln, Schulsachen und gern einen persönlichen Gruß hinterlassen.

Lesen Sie auch:Ruheständler machen Fahrräder für Bedürftige wieder flott

Ausdruck der Wertschätzung

Es sei wichtig, dass die Sachen neu sind. Das habe mit den Zollbestimmungen zu tun, vor allem aber sei es ein Ausdruck von Wertschätzung. Auf Süßigkeiten in den Päckchen solle man besser verzichten. Manche Empfängerländer verbieten die Einfuhr von Lebensmitteln und damit auch von Schokolade und Bonbons. Wer wenig Zeit habe, könne sich in ihrer Annahmestelle entweder eine Box-to-go zum Befüllen abholen oder gern die Spendendose füttern. Neben der Aufregung ist Verena Hanses auch die Vorfreude anzuspüren. „Ich hoffe, dass viele Leute aus der Bevölkerung mitmachen, damit wir vielen Kindern eine Freude bereiten können.“

Die Hilfsaktion läuft bis Montag, 13. November.

Lesen Sie auch:„Möge Frieden herrschen“: Ukrainer verlassen alte Herberge

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe