Weihnachtsmärkte im Kreis Olpe: Die ersten Termine für 2023

Kreis Olpe. Für Fans vom Weihnachtszauber gibt es Grund zur Vorfreude: Einige Termine von Weihnachtsmärkten im Kreis Olpe stehen schon fest. Ein Überblick.

Gebrannte Mandeln, Reibeplätzchen, Punsch, Glühwein und heißer Kakao: Wer sich auch bei sommerlichen Temperaturen schon nach ein wenig Weihnachtszauber und Winterstimmung sehnt, kann aufatmen: Bis zu den ersten Weihnachtsmärkten sind es nur noch wenige Monate. Für einige Weihnachtsmärkte im Kreis Olpe sind sogar schon Termine bekannt. Wir geben einen Überblick und regelmäßige Updates.

Historischer Weihnachtsmarkt in Olpe 2023

Der historische Weihnachtsmarkt in Olpe lockt auch in diesem Winter vom 11. November bis zum 3. Dezember und vom 7. bis zum 10. Dezember mit einem vielseitigen Programm: Livemusik von Bands, Orchestern und Chören, Aufführungen von Schulen und Kindergärten sowie Gaukler und der Nikolaus versprechen abwechslungsreiche Unterhaltung. Auf dem Markt können die Besucher Kunsthandwerk bewundern und neben regionaler Handarbeit und Dekorationsartikeln finden sie eine breite Auswahl kulinarischer Leckerbissen und heißer Getränke. Auch die Falknerei und das Kinderkarussell dürfen nicht fehlen. Donnerstag und Freitag ist der Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr geöffnet, an Wochenenden schon ab 11 Uhr vormittags.

Adresse: Franziskanerstraße 6, 57462 Olpe

Eindrücke vom Historischen Weihnachtsmarkt Olpe 2021. Auch im Winter 2023 dürfen sich Besucher auf ein weihnachtliches Ambiente freuen. Foto: Britta Prasse

Weihnachtsmarkt 2023 in Attendorn

Vom 8. Dezember bis zum 17. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Attendorn zum Bummeln ein. Ganze 10 Tage lang begeistern zahlreiche Stände mit Handwerkskunst und herzhaften und süßen Leckereien die Besucher und verlockt mit heißen Getränken und geselligem Ambiente zum Verweilen. An Wochentagen ist der Weihnachtsmarkt von 15 bis 20 Uhr geöffnet, an Wochenenden von 11 bis 20 Uhr.

Adresse: Alter Markt, 57439 Attendorn

Weihnachtsmarkt 2023 in Finnentrop

Der Finnentroper Weihnachtsmarkt findet im Winter 2023 vom 9. bis zum 10. Dezember auf dem Finnentroper Marktplatz statt. Dort finden Besucher allerhand kulinarische Genüsse, regionales Kunsthandwerk und vieles mehr.

Adresse: Am Markt 1, 57413 Finnentrop

Beim Weihnachtsmarkt 2022 in Finnentrop war das Angebot vielfältig: Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher auf Deko- und Geschenkideen und kulinarische Leckerbissen freuen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Weihnachtsdorf Altenhundem im Winter 2023

Traditionell am ersten Adventswochenende donnerstags bis sonntags auf dem Marktplatz stattfindend, öffnet das Weihnachtsdorf Altenhundem in diesem Jahr vom 30. November bis zum 3. Dezember die Tore. Neben einem geselligen und bunten Weihnachtsmarkttreiben mit einem breiten Angebot für das leibliche Wohl können Besucher den verkaufsoffnen Sonntag nutzen, um zwischen 13 und 18 Uhr noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Adresse: Marktplatz, 57368 Lennestadt-Altenhundem

Weihnachtsmarkt Grevenbrück 2023

Ebenfalls am ersten Adventswochenende lädt der Weihnachtsmarkt in Grevenbrück, so wie es Tradition ist, zu vorweihnachtlicher Geselligkeit in romantischem Ambiente ein: anheimelnde Lichter, Düfte nach Mandeln und Reibekuchen, Musik und Unterhaltung - Weihnachtsfans kommen hier vom 2. bis zum 3. Dezember im Pfarrheim und auf dem Förder Platz auf ihre Kosten.

Adresse: Förder Platz 57368 Lennestadt-Grevenbrück

Beim Weihnachtsmarkt in Lennestadt-Altenhundem wärmten sich die Besucher 2022 mit warmen Getränken auf. Viele Buden luden zum Stöbern ein und boten verschiedene Spezialitäten an. Foto: Nina Kownacki

Weihnachtlicher Hüttenzauber 2023 an der Wendener Hütte

Der Weihnachtsmarkt und Hüttenzauber an der Wendener Hütte findet im Winter 2023 am 16. und 17. Dezember statt. Bei etwa 20 Ständen mit festlich-weihnachtlicher Dekoration finden Besucher hier alles, was man für eine besinnliche Weihnachtszeit benötigen könnte: Krippen und Weihnachtsdekoration, Schmuck und Seifen und vieles mehr. Am Samstag ist der Hüttenzauber voraussichtlich von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Adresse: Hochofenstraße 6, 57482 Wenden

Weihnachtsmarkt Drolshagen 2023

Auch in Drolshagen findet am Wochenende vom 16. bis zum 17. Dezember der alljährliche Weihnachtsmarkt statt, Besucher können sich auf ein buntes Treiben in gemütlicher Atmosphäre freuen. Circa 30 weihnachtliche Hütten locken auf dem Marktplatz mit kulinarischen Angeboten und originellen Geschenkideen von Drolshagener Vereinen und anderen.

Adresse: Marktplatz, 57489 Drolshagen

