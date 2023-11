Weihnachtsmärkte starten - so viel teurer wird der Glühwein

Kreis Olpe Die ersten Weihnachtsmärkte im Kreis Olpe stehen bevor. Die Besucher müssen sich vielerorts auf deutliche Preiserhöhungen einstellen

Nicht nur auf den Weihnachtsmärkten in Großstädten wie Dortmund oder Köln wird der Glühwein in diesem Jahr spürbar teurer, sondern auch im Kreis Olpe. Aber nicht überall. Eine stichprobenartige Umfrage dieser Redaktion ergab, dass die Besucher der größeren Weihnachtsmärkte im Kreis meist tiefer für das beliebte Heißgetränk in den Geldbeutel greifen müssen. In Attendorn zum Beispiel kostet die Tasse Glühwein in diesem Jahr 3,50 Euro und damit 50 Cent mehr als im Vorjahr. „Es ist alles teurer geworden, deswegen müssen auch wir den Preis etwas anpassen“, erklärt Ralf „Nelly“ König, der gemeinsam mit Wolfgang Böhmer die Glühweinbude auf dem Attendorner Weihnachtsmarkt (8. bis 17. Dezember auf dem Alten Markt) betreibt. Er spielt damit vor allem auf die gestiegen Rohstoff- und Materialkosten an.

Finnentrop und Altenhof am günstigsten

Deutlich günstiger kommen die Besucher des Finnentroper Weihnachtsmarktes weg, er findet am 9. und 10. Dezember vor dem Rathaus statt. Hier kostet die Tasse Glühwein laut Bürgermeister Achim Henkel wie schon vergangenes Jahr 2,50 Euro.

Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz der Dorfgemeinschaftshalle in Altenhof am 9. Dezember ab 15 Uhr. Der Preis für roten und weißen Glühwein bleibt stabil bei 2,50 Euro. Ortsvorsteher Rüdiger Schwalbe bietet zudem wieder Glühwein-Met an. Auch sein Honig-Glühwein kostet, wie im Vorjahr, 2,50 Euro. Alle Vereine machen mit beim Weihnachtsmarkt in Altenhof und sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. In der Dorfgemeinschaftshalle sind einige Aussteller mit Ständen vertreten. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus.

Großstadtpreis in Olpe und Altenhundem

Auf dem historischen Weihnachtsmarkt in Olpe ist der Glühwein deutlich teurer. Der Preis beträgt beispielsweise in der „Taverne“, der größten Glühweinbude auf dem Markt, stolze 3,50 Euro zuzüglich Pfand – damit ist der Preis im Vergleich zu den Vorjahren um 50 Cent angestiegen. Wie im letzten Jahr wird es nur noch ausschließlich Pfandbecher geben. Klarissa Hoffmann von der Stadt Olpe betont zudem, dass die Preise an den Ständen aufgrund unterschiedlicher Anbieter variieren können. Der historische Weihnachtsmarkt wird am 30. November (Donnerstag) um 15 Uhr feierlich eröffnet und kann bis zum 3. Dezember besucht werden. In der folgenden Woche wird der traditionelle Weihnachtsmarkt in Olpe vom 7. bis zum 10. Dezember mit einem vielseitigen Programm geöffnet haben.

In Altenhundem laufen die Vorbereitungen für das viertägige Weihnachtsdorf ab Donnerstag auf dem Marktplatz auf vollen Touren. Heute werden die ersten Hackschnitzel angeliefert, mit dem der „Dorfplatz“ ausgestreut wird, um bei fallenden Temperaturen für wärmere Füße zu sorgen. Auch in Lennestadts City müssen sich die Glühweinfans auf höhere Preise einstellen. Das 0,25-Liter-Glas wird hier für 3,50 Euro zu haben sein, das sind 50 Cent mehr als noch im letzten Jahr, erklärt Andi Cordes, Wirt des Ambiente „Am Markt“, der für die Besucher zwei große Zelte gegen mögliche Wetterkapriolen aufstellen wird. Erfreulich: Das Bier am Stand des Schützenvereins wird nicht teurer werden, es bleibt bei 2,50 Euro für den Viertelliter und auch die antialkoholischen Getränke verbleiben bei familienfreundlichen 2 Euro wie im Vorjahr.

In Drolshagen gibt‘s was zu gewinnen

„Auf dem Weihnachtsmarkt in Drolshagen kann man nur gewinnen“, lacht Regine Rottwinkel (Drolshagen Marketing), Organisatorin des Weihnachtsmarktes, der am Samstag und Sonntag, 16./17. Dezember stattfindet. Samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Die Stände stehen überwiegend auf dem Marktplatz, ziehen sich aber bis zum Kirchplatz. Gute Nachricht für die Glühwein-Fans. Das wärmende Getränk unterliegt noch nicht der Inflation. Julia Kluhspies vom organisierenden Feuerwehrmusikzug Drolshagen: „Wir bleiben konstant bei 3 Euro.“ Feuerwehr und Schützenverein wollen denselben Preis aufrufen. Gleich mehrere Los- und Gewinnaktionen locken in die Rosestadt: Über 80 Preise gibt es am Weihnachts-Glücksbaum zu gewinnen, Lose gibt‘s am Stand des St. Clemens-Schützenvereins. Die Feuerwehrmusiker sind ebenfalls mit einer Los- und Gewinnaktion dabei, gleiches gilt für die Choryfeen im Clemens-Café. Ein Advents-Kaffee findet sonntags (14.30 Uhr) im Heimathaus statt.

