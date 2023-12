Weihnachtswunder: Riesige Resonanz auf Kirchhundemer Aktion 

Kirchhundem Die Weihnachtswunder-Aktion für den WDR2 in Kirchhundem war ein großartiger Erfolg. Fast 8000 Euro sind für Mütter in Not zusammengekommen.

„Wir sind völlig begeistert und sehr, sehr dankbar. Insgesamt waren über 500 Besucher bei den über 20 unterschiedlichen Veranstaltungen.“ Angelika Berels, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Kirchhundem hat mit ihrer Idee, mit musikalischen Beiträgen die WDR2-Weihnachtswunder-Aktion zu unterstützen, eine Welle des Engagements und der Hilfsbereitschaft ausgelöst. „Mich beeindruckte und bewegte im vergangenen Jahr an der WDR-Aktion, dass aus vielen einzelnen, ganz unterschiedlichen Ideen, Aktionen und Spenden ein großes, gemeinschaftliches Ganzes wurde. Etwas Ähnliches musste doch auch mit den Kirchhundemer Orten und Menschen möglich sein. So entwickelte sich die Idee.“

Am Sonntag und Montag vor Weihnachten haben Musik- und Gesangvereine, Organisten, kleine Ensembles und Einzelpersonen in fast allen Kirchhundemer Kirchen musiziert. Dabei kam insgesamt eine Summe von nahezu 8000 Euro an Spenden für verschiedene Projekte für „Mütter in Not“ zusammen. „Das ist ein fantastisches Ergebnis, mit dem wir nie gerechnet hätten“, zeigt sich auch Mitorganisator Ansgar Kaufmann beeindruckt. „Unser Dank gilt allen Mitwirkenden, Bürgermeister Björn Jarosz und Pfarrer Heinrich Schmidt als Schirmherren und allen, die mit ihrer Spende zu diesem Ergebnis beigetragen haben.“

Einige Angebote steuerten die Organisten der Orte bei: Philipp Weber bot in Rahrbach eine musikalische Kirchenführung an, Thomas Weidebach gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat Benolpe eine adventliche Matinee und Sebastian Brachthäuser in Welschen Ennest gemeinsam mit Sängerin Sybille Engels traditionelle und moderne Weihnachtslieder. Schon eine Woche vorher hatte Felix Heimes in Kirchhundem die Orgel zum Klingen gebracht. Das Geistliche Zentrum Kohlhagen lud zur Einweihung eines Flügels, der von der Familie des verstorbenen Pfarrer Wagener gestiftet worden war, ein und viele Gäste erfreuten sich an den Darbietungen von Restaurator Robert Rakowitz und der Sopranistin Heike Schlottmann.

Mona Kaiser in Hofolpe. Foto: Privat

In Hofolpe gab es am Sonntag sogar drei Angebote: Mona Kaiser sang Weihnachtslieder zur Gitarre und Kirsten Plassmann zum Akkordeon und auch das Tambourkorps machte mit. In Würdinghausen unterhielt „hundem Brass“ mit Bläserklängen und in der Kapelle in Flape die harmonischen Klänge des MGV Kirchundem. An der Outdoorkrippe fand in Würdinghausen ein offenes Singen statt und in Oberhundem spielte der heimische Musikverein weihnachtliche Lieder. Zum Abschluss des Tages lud dann die Initiatorin Angelika Berels mit ihrer Familie in Rahrbach zum Singen von Taizé-Liedern ein und Günther vom Werth präsentierte in Kirchhundem Lieder mit dem Dudelsack. Die Kollekte des traditionellen Freidenslicht-Gottesdienstes in der Kirche Maria Königin wurde ebenfalls zu Gunsten des Weihnachtswunders gehalten.

Am Montag kamen dann noch die Kindertagesstätten aus Welschen Ennest, Würdinghausen, Hofolpe und Kirchhundem dazu, die sich mit Liedern, Tänzen und adventlichen Geschichten in den Kirchen der Aktion anschlossen. Das gemeinsame Projekt von Musikverein Rahrbach und Grundschule Welschen Ennest trat mit ihrem Flöten- und Bläserensemble auf und auch die Trommelgruppe der Grundschule Kirchhundem beteiligte sich an der Spendenaktion. Nach Abschluss der Aktion wurden dann fast 8.000 Euro an den WDR und die „Aktion Deutschland hilft“ überwiesen. Insgesamt kamen beim diesjährigen Weihnachtswunder über 8 Millionen Euro für die weltweiten Projekte zusammen.

Angelika Berels und Ansgar Kaufmann sind dann auch sehr zufrieden: „Alle Mitwirkenden hat man die Freude am Musizieren angemerkt und für die Besucher war es ein schönes Angebot am 3. Advent. Dafür spricht auch, dass manche gleich bei mehreren Veranstaltungen dabei waren.“

