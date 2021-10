Welschen Ennest hat jetzt einen Kühlschrank voller Bücher

Eleonore Schmidt, Verena Gräbener, Reinhard Hesse, Bernd Kramer und Christina Schmidt (von links) freuen sich über den neuen Bücherschrank auf dem Dorfplatz in Welschen Ennest.

Welschen Ennest. Der erste Öffentliche Bücherschrank wurde jetzt in Welschen Ennest eingeweiht. Weitere sollen folgen.

Nun hat auch die Gemeinde Kirchhundem ihren ersten öffentlichen Bücherschrank. Am Dienstagnachmittag wurde er in Welschen Ennest offiziell eröffnet. Dazu hatte Reinhard Hesse, der Vorsitzende der Dorf AG Welschen Ennest auf den Dorfplatz eingeladen. „Es ist eine Bereicherung für unseren Ort“, freute sich Hesse.

Die Idee kam dem „Dorfmanager“ in seiner Bäckerei. Dort fiel ihm ein ausrangierter Kühlschrank ins Auge. Da kam ihm die Idee, ihn zu einem Bücherschrank umzufunktionieren. Bei der Umsetzung des Projekts war maßgeblich der örtliche Schreinermeister Hans-Ulrich Scherließ mitverantwortlich, dem Reinhard Hesse einen besonderen Dank aussprach.

Der Bücherschrank der Dorf-AG Welschen Ennest ist der erste in der Gemeinde Kirchhundem. Das hob Verena Gräbener, die Vertreterin des Kirchhundemer Bürgermeisters, hervor: „„Wir freuen uns über so viel Bürgerengagement“, sagte Verena Gräbener.

Von Krimis bis zu Romanen

Das Repertoire des Bücherschranks ist groß. Es reicht von Romanen über Krimis bis hin zu kulturellen und heimatkundlichen Büchern. „Und natürlich dürfen auch Bücher über Borussia Dortmund nicht fehlen“, konnte sich Reinhard Hesse, BVB-Fan mit Leib und Seele, ein Lächeln nicht verkneifen.

Der Bücherschrank passe gut auf den Dorfplatz. Er sei guter Dinge, dass er dort sehr gut angenommen werde. „Da bin ich mir sicher, denn in den letzten Tagen wurde bereits großer Gebrauch von dem Bücherschrank gemacht“, freute sich Reinhard Hesse.

Lesen fördert

Betreut wird der Schrank künftig von Christina und Eleonore Schmidt. Bernd Kramer vom Vorstand der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist schloss sich den optimistischen Ausblicken des Dorf-AG-Vorsitzenden an: „Das ist eine gute Sache für die Dorfgemeinschaft. Lesen schadet nicht, es fördert.“ Ein Lob gab es auch von Ansgar Kaufmann vom Vorstand des Pfarrgemeinderats: „Dieses Angebot ist ein weiterer wichtiger Akzent auf dem Dorfplatz. Als begeisterter Leser freut mich das besonders. Und ich werde den Schrank sicher häufiger nutzen. Danke an die Dorf-AG.“

Zweiter Schrank in Sicht

Demnächst soll ein weiterer Bücherschrank auf dem neuen Mehrgenerationenplatz in Würdinghausen aufgestellt werden, informierte Verena Gräbener bei dem Termin. Dies wäre dann bereits der dritte im Ostkreis. Der erste dieser Art am Bahnhof in Altenhundem feierte schon im Januar 2020 sein zehnjähriges Bestehen und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit (wir berichteten). Er ist mittlerweile nicht mehr aus der City wegzudenken.

Anders als in Kirchhundem finanzierte die Kommune dort Anschaffung und Aufstellung. Das Prinzip ist dasselbe wie nun in Kirchhundem. Bücherfans können den Schrank unentgeltlich bestücken und sich Bücher herausnehmen, eben ein niederschwelliges Bildungsangebot für jung und alt, arm und reich, für Menschen jeder Couleur in Welschen Ennest, der Gemeinde Kirchhundem und der näheren Umgebung.

