Welschen Ennest: Mennekes baut neues Montagewerk

Das Gewerbegebiet Am Heid, mitten drin das Mennekes-Grundstück, derzeit Holzlager- und umschlagplatz. Auf der Wiese vorn soll das Gewerbegebiet Am Heid II entstehen.

Welschen Ennest. Mennekes Elektrotechnik plant den nächsten Erweiterungsschritt in Welschen Ennest.

Die Firma Mennekes Elektrotechnik will das unbebaute Grundstück im Gewerbegebiet Heid in den nächsten Jahren bebauen. „Wir werden in 2022 mit der Planung für ein neues Montagewerk beginnen, bis 2025 soll das Grundstück bebaut sein“, erklärte Mennekes-Produktionsleiter Frank Linneweber in der Bürgerversammlung in der Schützenhalle. Das Unternehmen hatte sich das Grundstück bereits vor einigen Jahren gesichert, aber noch nicht bebaut. Derzeit wird die Brachfläche von der örtlichen Forstbetriebsgemeinschaft als Umschlags- und Lagerplatz für Borkenkäferholz genutzt. Demnächst sollen hier Artikel für den Bereich Elektromobilität montiert werden.

Die Gemeinde will das Gewerbegebiet Am Heid Richtung Nordwesten erweitern. Angesichts des Mangels und der großen Nachfrage dürften die fünf Hektar weg gehen wie warme Semmeln. Die Voraussetzungen, dass dort, im Gewerbegebiet Am Heid II, spätestens 2024 die ersten Richtfeste gefeiert werden, sind gut. Die Vorfelderschließung ist vorhanden, die Flächen sind im neuen Regionalplan bereits berücksichtigt. Der Bürgermeister betonte in der Versammlung, dass die Struktur der Unternehmen ähnlich wie Am Heid I sein soll, also keine Industriebetriebe mit Belastungen für das Umfeld zugelassen werden.

Grundstückskäufer müssen auch bauen

Noch sind die jetzigen Wiesenflächen in privater Hand, die Gemeinde besitzt aber eine Art Vorkaufsrecht. Die Kommune werde beim Verkauf an bauwillige Unternehmen vertraglich festlegen, dass die Grundstücke nach einer bestimmten Zeit bebaut werden müssen und nicht der Flächenbevorratung dienen, so der Bürgermeister.

Einen weiteren Bauabschnitt peilt auch die Firma air-lab, Spezialist für moderne Lüftungs- und Wärmetechnik, im Gewerbegebiet Am Heid I, an. Für die Erweiterung muss die Gemeinde zunächst die baurechtlichen Voraussetzungen durch eine Änderung des Bebauungsplans schaffen. In der Bürgerversammlung gab es auch dagegen keine Einwände.

