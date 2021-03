Welschen Ennest: Osterbrunnen 2021 so groß wie nie zuvor

Welschen Ennest. 1500 bunt verzierte Eier, jedes ein Unikat, zieren den Osterbrunnen 2021 in Welschen Ennest.

Er soll ein fröhliches und aufmunterndes Zeichen in diesen ernsten Zeiten setzen, der Osterbrunnen am Kapellenplatz in Welschen Ennest. Gestern wurde er im kleinem Rahmen feierlich eingeweiht. „Sogar die Narzissen sind fast punktgenau aufgegangen“, freute sich Reinhard Hesse, Vorsitzender der Dorf AG Welschen Ennest am Dienstagnachmittag bei seiner Begrüßung. Einige Zeit war nicht klar, ob die Einweihungszeremonie wergen der Coronalage überhaupt stattfinden sollte, aber das Konzept mit reichlich Abstand überzeugte das Ordnungsamt.

Zwar waren nicht so viele Besucher anwesend wie in den beiden Jahren zuvor, dafür schmücken den Brunnen bei der dritten Auflage so viele Eier wie nie zuvor. Kinder aus den beiden Kitas und der Grundschule sowie weitere Kunstbegabte hatten weitere 300 Eier aus Kunststoff bunt verziert, so dass nun 1500 Ostereier den Besuchern entgegen leuchten.

Bürgermeister Björn Jarosz lobte die Dorf AG als Keimzelle des Brauchtums und das große Engagement in dem rührigen Ort, in dem gute Ideen wie der Osterbrunnen immer wieder rasch in die Tat umgesetzt würden.

Brauchtum stammt aus Franken

Der Brauch des Osterbrunnens, der aus dem Fränkischen stammt, wird auch im Sauer- und Siegerland immer beliebter. Jochen Ahl, Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Krombach, zu der Welschen Ennest gehört, freute sich, dass mit dem Osterbrunnen ein Zeichen des Zusammenhalts gesetzt wurde. Pastor Heinrich Schmidt, Leiter des Pastoralen Raums Kirchhundem, segnete den Brunnen. „An dem Osterbrunnen wird deutlich gemacht, dass alles Gute und alles Leben, geschlossen in der bergenden Hülle des Eis, aufbrechen will, um sich zu verströmen“, so Schmidt zur Symbolik des mit Eiern geschmückten Marienbrunnens.

Der Brunnen ist bis zum 15. April in der Dorfmitte zu bewundern. Zwei Aufsteller mahnen zu ausreichendem Abstand. Reinhard Hesse hofft trotz der Coronalage, dass der Brunnen wie in den beiden Vorjahren viel Aufmerksamkeit findet und der Osterbrunnen in Welschen Ennest „ein Stück Tradition wird und bleibt.“