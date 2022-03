Weltfrauentag: Attendorner SPD-Frauen verteilen 300 Rosen

Verteilen am internationalen Frauentag rote Rosen auf dem Parkplatz am Allee-Center in Attendorn: Remziye Gül, Nezahat Baradari (SPD-Bundestagsabgeordnete), Ina Schmidt und Hanna Wurm (von links).

Attendorn. Die Frauen der Attendorner SPD verteilen am Dienstagmorgen Rosen auf dem Parkplatz vor dem Allee-Center. Hintergrund ist der Weltfrauentag.

Die Frauen der Attendorner SPD haben am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz vor dem Allee-Center 300 Rosen verteilt. Hintergrund war der internationale Frauentag am 8. März. „Die Geschlechter sind immer noch nicht gleichgestellt“, kritisierte die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Attendorn, Nezahat Baradri, die ebenso vor Ort war. „Das geht schon bei der ungleichen Bezahlung los. Wir fordern gleiches Entgelt für gleiche Arbeit.“ Die Sozialdemokratin machte zudem darauf aufmerksam, dass gerade die Frauen während der Pandemie Haushalt, Kinderbetreuung und Homeschooling gemanaget hätten. Zudem wollten die Attendorner SPD-Frauen am Dienstag mit ihrer Rosenaktion ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe