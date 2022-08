Wenden: 21-Jähriger beschädigt Laterne und fährt gegen Mauer

Wenden. Ein 21-Jähriger ist in Ottfingen verletzt worden. Er lenkte unbeabsichtigt nach rechts, beschädigte Laterne und fuhr gegen eine Mauer.

Bei einem Alleinunfall am Freitag (29. Juli) gegen 12:25 Uhr auf der Großemickestraße in Ottfingen ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Der Heranwachsende fuhr mit seinem Wagen in Richtung Johannesstraße. Er lenkte unbeabsichtigt nach rechts und beschädigte eine Straßenlaterne. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Pkw, kollidierte mit einer Mauer und kam kurze Zeit später zum Stehen. Der 21-Jährige lehnte eine Behandlung im Rettungswagen ab.

Der entstandene Sachschaden lag im vierstelligen Eurobereich. Zudem wurden die Mauer eines Hauses und eine Ampel beschädigt.

