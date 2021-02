Wenden: 27-Jähriger beschädigt parkendes Auto – und haut ab

Zu einem Unfall in Gerlingen wurde die Polizei (hier ein Symbolbild) am Samstagabend gerufen.

Wenden. Eine Zeuge bemerkt den Vorfall am Samstagabend in Gerlingen und ruft die Polizei. Der Unfallverursacher meldet sich später bei der Polizei.

Ein junger Mann (27) beschädigte am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr in der Koblenzer Straße in Gerlingen ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Eine Zeuge bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei.

Kurze Zeit später meldete sich der 27-Jährige jedoch bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.