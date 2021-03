Die Polizei stoppte in der Nacht zum Dienstag einen alkoholisierten Autofahrer auf der Talstraße in Hünsborn.

Polizei Wenden: 34-Jähriger in der Nacht mit 1,6 Promille am Steuer

Hünsborn. Ein 34-Jähriger fuhr in Hünsborn langsam, mitten über die Straße und auf der Gegenfahrbahn. Die Polizei stoppte den alkoholisierten Fahrer.

In der Nacht zu Dienstag haben Polizeibeamte gegen 1.25 Uhr auf der Talstraße in Hünsborn einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens angehalten. Der Fahrer war mit seinem Wagen in Richtung Ottfingen unterwegs. Dabei fuhr er auffällig langsam, teilweise mittig auf der Fahrbahn, teilweise wich er auch nach links auf die Gegenfahrspur aus.

Bei der Kontrolle führten die Polizisten einen Atemalkoholvortest durch, der einen Wert von beinahe 1,6 Promille aufwies. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die in einem Krankenhaus entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher und untersagten dem 34-Jährigen das Führen von Fahrzeugen, für die eine Fahrerlaubnis notwendig ist. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.

