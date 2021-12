Wenden: 82-Jährige an Zebrastreifen von Auto angefahren

An einem Zebrastreifen in Wenden ist eine Seniorin angefahren worden.

Wenden. Bei einem Unfall in Wenden ist eine 82-Jährige verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr sie an, als sie einen Zebrastreifen überqueren wollte.

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall in Wenden am Montag angefahren verletzt worden. Ein Autofahrer aus Siegen übersah sie nach Polizeiangaben, als sie gegen 16.55 Uhr einen Zebrastreifen am Kreisverkehr auf der Siegener Straße in Hünsborn überqueren wollte.

Der Wagen des 49-Jährigen traf die Seniorin, die daraufhin zu Boden stürzte. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

