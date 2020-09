Hillmicke. Glück im Unglück hatte ein Kind in Hillmicke. Das Mädchen wurde bei einem Fahrrunfall nur leicht verletzt.

In Hillmicke stürzte am Montag gegen 14.35 Uhr ein achtjähriges Mädchen mit dem Rad. Es kam mit seinem Fahrrad offensichtlich in eine gepflasterte Absenkung am Fahrbahnrand und verlor dadurch die Kontrolle.

Das Mädchen verletzte sich glücklicherweise nur leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.