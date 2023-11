Riesiger Sachschaden: Ein berauschter Autofahrer fährt in der Mühlenstraße in Wenden frontal in einen Holz-Anhänger.

Wenden Am frühen Morgen fährt ein Autofahrer mitten in einen stehenden Holz-Anhänger – der Verursacher stand unter Drogeneinfluss.

Was war wohl die genaue Ursache für den Unfall, um den sich am frühen Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Wenden kümmern mussten? Ereignet hatte sich ein Unfall gegen 6.28 Uhr, wie die Polizei erklärte.

Demnach war ein 36-jähriger Audi-Fahrer auf der Mühlenstraße von Möllmicke in Richtung Wenden gefahren. Da seine Frontscheibe noch vereist war, hatte er wahrscheinlich einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger übersehen. Der Audi prallte gegen den Anhänger, der wiederum auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht verletzt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach der ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle musste der Verursacher nämlich mit zur Polizeiwache. Den Beamten ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Daraufhin wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der in der frühen Dunkelheit ein positives Ergebnis ans Tageslicht brachte. Daraufhin erfolgte auf der Polizeiwache noch eine Blutprobe. Das war jedoch nicht das Einzige, was der Autofahrer an diesem Morgen abgeben musste. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und schrieb eine Anzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Mühlenstraße gesperrt.

Die Feuerwehr war mit alarmiert worden und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigte anschließend die Fahrbahn. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

