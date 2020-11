Wenden: Blitzanlage der Polizei umgeworfen und beschädigt

Gerlingen. Ein geblitzter Autofahrer soll anschließend die Radaranlage beschädigt haben. Die Polizei ermittelt.

Ein Autofahrer hat am Montag gegen 15.45 Uhr in Gerlingen eine Sensoreinheit einer Radarmessanlage der Polizei beschädigt. Zunächst war er mit überhöhter Geschwindigkeit in die Messstelle an der Kreuztaler Straße gefahren und dort geblitzt worden. Anschließend kehrte er nach Angaben der Polizei zum Messpunkt zurück.

Kamera in Boden gedrückt

Die Beamten stellten anschließend eine Beschädigung der Geräte fest. Eine Kamera wurde umgeworfen und teilweise in den Boden gedrückt. Die Anlage wird nun zur Prüfung der Funktionsfähigkeit eingeschickt. Eine Streifenwagenbesatzung ermittelte den verdächtigten Fahrer, ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.