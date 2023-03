Wenden: BMW aufgebockt – und dann die Räder gestohlen

Wenden. Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern, die in Ottfingen in der Nacht auf Mittwoch alle vier Reifen eines Autos entwendeten.

Dreiste Reifendiebe unterwegs: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch alle vier Räder eines Autos in Ottfingen. Der BMW parkte zwischen 23:15 Uhr und 7 Uhr in der Bachstraße. Für die Tat wurde das Auto auf Holz- und Steinblöcken aufgebockt. Anschließend wurden die Kompletträder demontiert. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe