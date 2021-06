Beschädigtes Fahrzeug nach einem Unfall in Wenden.

Unfall Wenden: Bus kracht in Auto – Fahrerin (20) verletzt

Wenden. Eine Autofahrerin wollte rückwärts auf die Straße fahren, übersah dabei jedoch eine Omnibus. Es kam zum Zusammenprall. Die Frau wurde verletzt.

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Wenden am Samstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, setzte die 20-Jährige ihren Wagen gegen 12.10 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Bergstraße (K 1) und übersah dabei einen Omnibus. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenprallten.

Die 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer und die Insassen des Busses blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

