Wenden: Das sind die Pläne fürs Feuerwehrhaus in Hünsborn

Am Ortseingang von Hünsborn an der Siegener Straße, Höhe Hochstraße, soll auf der rechten Seite der Neubau des Feuerwehrgerätehaus entstehen. Im Jahr 2025 soll es fertig sein.

Hünsborn. Der Standort für den Neubau in Hünsborn steht fest. Es wird ein Millionen-Projekt.

Es geht voran mit dem neuen Domizil für die Feuerwehr Hünsborn. Die Politik hat beschlossen, die Fachplanungsleistungen für den Neubau in Höhe von 100.000 Euro bereits in diesem Jahr zu vergeben. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte den Bürgermeister im Mai beauftragt, die Planungsleistungen auszuschreiben und an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Der Rat hat dann im Juni den Aufstellungsbeschluss gefasst. Damit gibt es grünes Licht für den Bau des neuen Feuerwehrhauses.

Eine Standortanalyse Feuerwehr der Kommunal-Agentur NRW hatte im Jahr 2020 ergeben, dass der jetzige Standort an der Steimelstraße nicht zukunftsfähig ist. Ein Neubau wurde empfohlen. „Der Standort in Hünsborn wurde Anfang der 70er Jahre erbaut und ist mittlerweile an seine räumliche Grenze gekommen. Notwendige Räumlichkeiten, wie die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung, aber auch Umkleideräume, Lagerräume, ausreichend große Fahrzeughallen und genügend Stellplätze sind nicht vorhanden. Aufgrund des engen Grundstückszuschnitts ist eine Erweiterung an dem vorhandenen Standort nicht möglich“, erläutert Markus Hohmann, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung bei der Gemeinde Wenden, im Gespräch mit dieser Redaktion.

Fertigstellung bis 2025

Zusammen mit der Kommunalagentur sei die Grundstückssuche erfolgt, so Hohmann: „Bei einer Verlagerung des Standortes sollte eine größtmögliche Abdeckung innerhalb der Hilfsfrist erfolgen. Der geplante Standort an der Siegener Straße bietet hierfür sehr gute Voraussetzungen.“

Der Neubau ist geplant am Ortsausgang von Hünsborn an der Siegener Straße auf der rechten Seite gegenüber der Hochstraße. Derzeit ist dort noch eine intensiv genutzte Grünlandfläche. Eine Artenschutzprüfung hat ergeben, dass der ökologische Wert dieser Flächen als gering eingestuft wird. Das Gutachten stellte fest, dass keine erheblichen Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten zu erwarten ist. Voraussetzung: Die Erschließung erfolgt im Winterhalbjahr zwischen 1. Oktober und 28. Februar. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

Fünf Fahrzeughallen

„Insgesamt ist ein Feuerwehrgerätehaus mit fünf Fahrzeughallen und einer Waschhalle geplant. Das Gebäude wird genügend Umkleideräume, Lagerbereiche und Aufenthaltsflächen vorsehen. Die notwendige Anzahl an Stellplätzen kann auch auf dem Grundstück untergebracht werden. Bei der Konzeptionierung stehen wir im engen Kontakt mit der Feuerwehr“, berichtet Markus Hohmann.

Da sich die Gemeinde derzeit noch in der Vorplanung befinde, könnten die Kosten nur grob geschätzt werden, so der Baudezernent weiter: „Der aktuelle Kostenansatz geht von 2,5 Millionen Euro aus. Die derzeitige geopolitische Lage ist hierbei nicht berücksichtigt.“

Insgesamt investiert die Gemeinde Wenden zehn Millionen Euro in die Modernisierung der vier Feuerwehrgerätehäuser. Der Anbau in Wenden ist abgeschlossen und wurde mittlerweile von der Feuerwehr bezogen. „In Gerlingen werden wir voraussichtlich im September die Planung, Kostenschätzung und den Zeitplan präsentieren. Die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens wurde parallel eingeleitet. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen“, erläutert Hohmann.

In Hillmicke, wo ebenfalls ein Neubau notwendig ist, sei die Grundstückssuche noch nicht abgeschlossen, so der Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung: „Auch wenn sich die Suche in einem Bereich verdichtet, müssen noch einzelne Untersuchungen angestellt werden.“

