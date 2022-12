Wenden: Das muss eine Familie mehr an Grundsteuern zahlen

Um einen höheren Beitrag bei der Grundsteuer B ging es in der Ratssitzung in Wenden.

Wenden. In den nächsten vier Jahren muss Wenden hohe Kredite aufnehmen. Die vom Bürgermeister vorgeschlagene Steuererhöhung gibt es aber nicht.

Die Gemeinde Wenden steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Für Investitionen unter anderem in Schulen, Feuerwehrhäuser und den Schwimmbad-Neubau müssen in den nächsten vier Jahren 73 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden. Vor diesem Hintergrund hatte Bürgermeister Bernd Clemens eine Erhöhung der Grundsteuer B für das kommende Jahr von 390 auf 430 Punkte vorgeschlagen. „Wir haben mit Kostensteigerungen zu kämpfen. Wir haben ein hohes Defizit im Haushalt“, hatte Clemens in der Ratssitzung am Mittwochabend gesagt. Im Kreis Olpe liege der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2023 bei durchschnittlich 477 Prozent und Wenden habe dann nach wie vor den zweitniedrigsten Hebesatz im Kreis Olpe aus. Die Politiker machten bei dieser Erhöhung jedoch nicht mit.

SPD dagegen

Die SPD lehnte einen Anstieg kategorisch ab. „Auch wenn die Last für den Haushalt aufgrund des Investitionsbedarfs in den kommenden Jahren hoch sein wird, sollte eine Steuererhöhung maßvoll sein. Das ist bei der vom Bürgermeister vorgeschlagenen Erhöhung nicht der Fall. Hier agiert er nach dem Brechstangen-Prinzip: Viel hilft viel. Das passt aber nicht in die Zeit, wo die Bürger und Bürgerinnen bereits die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten und die höheren Müllgebühren zu tragen haben. Daher sprechen wir uns dafür aus, die Grundsteuer B nicht anzutasten“, betonte Fraktionschef Ludger Reuber.

Konsens bei CDU, UWG und Grünen

Nach der Absetzung des Themas im Haupt- und Finanzausschuss hatten die Fraktionsvorsitzenden an einem Kompromissvorschlag gearbeitet. CDU, UWG und Grüne erzielten einen Konsens, der in der Ratssitzung auf den Tisch kam: Die Grundsteuer B wird im kommenden Jahr von 390 auf 400 Prozentpunkte angehoben.

Für den Geldbeutel der Wendener bedeutet dies: Bislang zahlte ein Durchschnittshaushalt etwa 280 Euro an Grundsteuern im Jahr. Laut Kämmerer Thomas Munschek hätte eine Anhebung auf 430 Prozent eine Erhöhung von 28 Euro zur Folge gehabt. Der Anstieg auf 400 Prozent bedeutet nun sieben Euro pro Jahr mehr.

Gegen die Stimmen der SPD beschloss der Rat diese Erhöhung um zehn Prozentpunkte. Grundsteuer A und Gewerbesteuern bleiben auf dem jetzigen Niveau.

